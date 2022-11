Obyvatelia Peru zadržali 70 turistov na protest proti úniku ropy

Lima 4. novembra (TASR) - Pôvodní obyvatelia amazonského pralesa v Peru zadržali skupinu zahraničných i peruánskych turistov, ktorí sa plavili po rieke Maranon. Chceli tak protestovať proti nedostatku pomoci zo strany vlády po tamojšom nedávnom úniku ropy. V piatok o tom informovali miestne médiá. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Medzi zhruba 70 zadržanými turistami sa nachádzali i občania Spojených štátov, Španielska, Francúzska, Británie a Švajčiarska. Sú medzi nimi aj ženy a deti.



Podľa predstaviteľa miestnej komunity Watsona Trujilla sa pôvodné obyvateľstvo týmito radikálnymi krokmi snaží dosiahnuť, aby vláda vyslala do oblasti delegáciu, ktorá by posúdila poškodenie životného prostredia po tom, čo 16. septembra do rieky Cuninico z ropovodu Norperuano uniklo 2500 ton surovej ropy.



Trujillo dodal, že turisti strávia noc v člne a na druhý deň sa rozhodne, či budú prepustení.



Tamojšia vláda ani polícia sa k incidentu nijakým spôsobom nevyjadrili.



Únik ropy spôsobil podľa peruánskej ropnej spoločnosti Petroperú úmyselný 21-centimetrový rez na potrubí. Vláda po úniku vyhlásila v oblasti, ktorá je domovom viacerých komunít pôvodných obyvateľov, 90-dňový stav núdze.



Agentúra AFP pripomína, že ropovod Norperuano bol postavený pred 40 rokmi na to, aby cezeň prúdila surová ropa z amazonského pralesu do pobrežného mesta Piura.