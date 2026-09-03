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Obyvatelia Ruska sa sťažujú na zvýšený tlak nútenej mobilizácie

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Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Organizácia Choď lesom uviedla prípad muža v Novorossijsku, ktorého odviedli na policajnú stanicu, zbili, podstrčili mu drogy a prinútili podpísať zmluvu.

Autor TASR
Moskva 3. septembra (TASR) - Obyvatelia ruských regiónov sa vo zvýšenej miere obracajú na aktivistov za ľudské práva pre nútené zadržiavanie a nátlak podpísať zmluvu s ministerstvom obrany. Takýto spôsob skrytej mobilizácie pre web Viorstka potvrdili organizácie Škola brancov, Choď lesom a Výzva k svedomiu, píše TASR podľa denníka The Moscow Times.

„Vo väčšine sťažností, ktoré dostávame, ľudia výslovne uvádzajú, že obeťami sú muži zo zraniteľných sociálnych skupín. Tí, ktorí majú problémy s alkoholom, drogami alebo duševným zdravím, ako aj starší alebo fyzicky chorí, osamelí alebo ak mali právne problémy,“ poznamenal vedúci právneho oddelenia Školy brancov Timofej Vaskin.

Organizácia Choď lesom uviedla prípad muža v Novorossijsku, ktorého odviedli na policajnú stanicu, zbili, podstrčili mu drogy a prinútili podpísať zmluvu. V Udmurtsku bol muž po prepustení z psychiatrickej liečebne poslaný do Doneckej oblasti na Ukrajine.

„(Úrady) vedia, kto má dlhy, kto je vyšetrovaný, kto nedávno prišiel o vodičský preukaz a zameriavajú sa práve na týchto ľudí,“ poznamenal Grigorij Sverdlin.

V júli a auguste zaznamenala Škola brancov najviac takýchto sťažností z Udmurtie, ako aj z Primorskej, Irkutskej, Rjazaňskej a Archangeľskej oblasti, Burjatska a takzvanej Doneckej ľudovej republiky.

Organizácia Choď lesom dostala za dva mesiace 18 podobných sťažností z Penzenskej, Amurskej, Orenburskej a Židovskej autonómnej oblasti, Krasnodarského a Chabarovského kraja, Iževska, Omska, Blagoveščenska a Ulan-Ude. Výzva k svedomiu dostala v júli a auguste 18 sťažností na nútený nábor v ďalších regiónoch.

Tlak na potenciálnych zmluvných vojakov sa zvyšuje, pretože počet ľudí dobrovoľne ochotných ísť do vojny klesá, konštatuje denník The Moscow Times. Organizácia Výzva k svedomiu odporúča ako ochranu pred núteným náborom do armády splnomocniť príbuzných na zastupovanie svojich záujmov na vojenskom registračnom a náborovom úrade, vyhýbať sa pitiu alkoholu osamote a za žiadnych okolností nepodpisovať zmluvu s ministerstvom.

Ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok vo Vladivostoku vyhlásil, že „Ruská federácia nemá nijaké problémy s počtom ľudí pre špeciálnu vojenskú operáciu (tak v Rusku oficiálne nazývajú vojnu na Ukrajine)“. Počas vystúpenia na Východnom ekonomickom fóre poukázal podľa agentúry TASS na to, že „tvrdenia o údajne bezprostredne hroziacej mobilizácii v Rusku sú informačným útokom protivníka, cieľom ktorého je ovplyvniť voľby do Štátnej dumy (dolnej komory ruského parlamentu)“.
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