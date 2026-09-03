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Obyvatelia Ruska sa sťažujú na zvýšený tlak nútenej mobilizácie
Organizácia Choď lesom uviedla prípad muža v Novorossijsku, ktorého odviedli na policajnú stanicu, zbili, podstrčili mu drogy a prinútili podpísať zmluvu.
Autor TASR
Moskva 3. septembra (TASR) - Obyvatelia ruských regiónov sa vo zvýšenej miere obracajú na aktivistov za ľudské práva pre nútené zadržiavanie a nátlak podpísať zmluvu s ministerstvom obrany. Takýto spôsob skrytej mobilizácie pre web Viorstka potvrdili organizácie Škola brancov, Choď lesom a Výzva k svedomiu, píše TASR podľa denníka The Moscow Times.
„Vo väčšine sťažností, ktoré dostávame, ľudia výslovne uvádzajú, že obeťami sú muži zo zraniteľných sociálnych skupín. Tí, ktorí majú problémy s alkoholom, drogami alebo duševným zdravím, ako aj starší alebo fyzicky chorí, osamelí alebo ak mali právne problémy,“ poznamenal vedúci právneho oddelenia Školy brancov Timofej Vaskin.
Organizácia Choď lesom uviedla prípad muža v Novorossijsku, ktorého odviedli na policajnú stanicu, zbili, podstrčili mu drogy a prinútili podpísať zmluvu. V Udmurtsku bol muž po prepustení z psychiatrickej liečebne poslaný do Doneckej oblasti na Ukrajine.
„(Úrady) vedia, kto má dlhy, kto je vyšetrovaný, kto nedávno prišiel o vodičský preukaz a zameriavajú sa práve na týchto ľudí,“ poznamenal Grigorij Sverdlin.
V júli a auguste zaznamenala Škola brancov najviac takýchto sťažností z Udmurtie, ako aj z Primorskej, Irkutskej, Rjazaňskej a Archangeľskej oblasti, Burjatska a takzvanej Doneckej ľudovej republiky.
Organizácia Choď lesom dostala za dva mesiace 18 podobných sťažností z Penzenskej, Amurskej, Orenburskej a Židovskej autonómnej oblasti, Krasnodarského a Chabarovského kraja, Iževska, Omska, Blagoveščenska a Ulan-Ude. Výzva k svedomiu dostala v júli a auguste 18 sťažností na nútený nábor v ďalších regiónoch.
Tlak na potenciálnych zmluvných vojakov sa zvyšuje, pretože počet ľudí dobrovoľne ochotných ísť do vojny klesá, konštatuje denník The Moscow Times. Organizácia Výzva k svedomiu odporúča ako ochranu pred núteným náborom do armády splnomocniť príbuzných na zastupovanie svojich záujmov na vojenskom registračnom a náborovom úrade, vyhýbať sa pitiu alkoholu osamote a za žiadnych okolností nepodpisovať zmluvu s ministerstvom.
Ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok vo Vladivostoku vyhlásil, že „Ruská federácia nemá nijaké problémy s počtom ľudí pre špeciálnu vojenskú operáciu (tak v Rusku oficiálne nazývajú vojnu na Ukrajine)“. Počas vystúpenia na Východnom ekonomickom fóre poukázal podľa agentúry TASS na to, že „tvrdenia o údajne bezprostredne hroziacej mobilizácii v Rusku sú informačným útokom protivníka, cieľom ktorého je ovplyvniť voľby do Štátnej dumy (dolnej komory ruského parlamentu)“.
„Vo väčšine sťažností, ktoré dostávame, ľudia výslovne uvádzajú, že obeťami sú muži zo zraniteľných sociálnych skupín. Tí, ktorí majú problémy s alkoholom, drogami alebo duševným zdravím, ako aj starší alebo fyzicky chorí, osamelí alebo ak mali právne problémy,“ poznamenal vedúci právneho oddelenia Školy brancov Timofej Vaskin.
Organizácia Choď lesom uviedla prípad muža v Novorossijsku, ktorého odviedli na policajnú stanicu, zbili, podstrčili mu drogy a prinútili podpísať zmluvu. V Udmurtsku bol muž po prepustení z psychiatrickej liečebne poslaný do Doneckej oblasti na Ukrajine.
„(Úrady) vedia, kto má dlhy, kto je vyšetrovaný, kto nedávno prišiel o vodičský preukaz a zameriavajú sa práve na týchto ľudí,“ poznamenal Grigorij Sverdlin.
V júli a auguste zaznamenala Škola brancov najviac takýchto sťažností z Udmurtie, ako aj z Primorskej, Irkutskej, Rjazaňskej a Archangeľskej oblasti, Burjatska a takzvanej Doneckej ľudovej republiky.
Organizácia Choď lesom dostala za dva mesiace 18 podobných sťažností z Penzenskej, Amurskej, Orenburskej a Židovskej autonómnej oblasti, Krasnodarského a Chabarovského kraja, Iževska, Omska, Blagoveščenska a Ulan-Ude. Výzva k svedomiu dostala v júli a auguste 18 sťažností na nútený nábor v ďalších regiónoch.
Tlak na potenciálnych zmluvných vojakov sa zvyšuje, pretože počet ľudí dobrovoľne ochotných ísť do vojny klesá, konštatuje denník The Moscow Times. Organizácia Výzva k svedomiu odporúča ako ochranu pred núteným náborom do armády splnomocniť príbuzných na zastupovanie svojich záujmov na vojenskom registračnom a náborovom úrade, vyhýbať sa pitiu alkoholu osamote a za žiadnych okolností nepodpisovať zmluvu s ministerstvom.
Ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok vo Vladivostoku vyhlásil, že „Ruská federácia nemá nijaké problémy s počtom ľudí pre špeciálnu vojenskú operáciu (tak v Rusku oficiálne nazývajú vojnu na Ukrajine)“. Počas vystúpenia na Východnom ekonomickom fóre poukázal podľa agentúry TASS na to, že „tvrdenia o údajne bezprostredne hroziacej mobilizácii v Rusku sú informačným útokom protivníka, cieľom ktorého je ovplyvniť voľby do Štátnej dumy (dolnej komory ruského parlamentu)“.