Obyvatelia Škótska protestovali proti návšteve Trumpa

Londýn 26. júla (TASR) - Stovky ľudí sa v sobotu zhromaždili v mestách Edinburgh a Aberdeen, aby vyjadrili svoj nesúhlas s návštevou amerického prezidenta Donalda Trumpa v Škótsku. Svoju päťdňovú cestu začal šéf Bieleho domu už v piatok večer a sobotu strávil hraním golfu vo svojom rezorte v Turnberry. TASR o tom informuje podľa správy denníka The Independent.



Demonštranti trvali na tom, že Trump v Škótsku „nie je vítaný“. Ľudia na zhromaždení mávali transparentmi so sloganmi namierenými proti americkému lídrovi, ale aj s heslami podporujúcimi Palestínčanov v súvislosti s vojnou v Pásme Gazy.



Škótsky premiér John Swinney verejnosť vyzval, aby protestovali „pokojne a v rámci zákona“.



Poslankyňa škótskeho parlamentu Maggie Chapmanová sa zúčastnila demonštrácie v meste Aberdeen. „Stojíme v solidarite nielen proti Trumpovi, ale proti všetkému, čo on a jeho politika predstavujú... Verí, že klimatické zmeny nie sú skutočné; verí, že je správne obmedziť služby pre tých, ktorí majú najmenej. My hovoríme nie všetkým týmto veciam,“ vyhlásila Chapmanová.



Podľa The Independent bolo na protestoch počuť, ako davy skandovali heslá „Trump, Trump, Trump, preč, preč, preč“ alebo „Donald, Donald, počúvaj náš krik; celé Škótsko ťa chce preč“.



Škótska polícia v súvislosti s Trumpovou návštevou požiadala o pomoc aj ostatné policajné zložky v Spojenom kráľovstve.



Americký prezident má ku Škótsku osobný vzťah vďaka svojej matke narodenej v tejto krajine a opakovane deklaroval náklonnosť k regiónu. V nedeľu by sa mal stretnúť s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou a britským premiérom Keirom Starmerom.