Obyvatelia Texasu odovzdali viac ako deväť miliónov volebných lístkov

Austin 30. októbra (TASR) - Obyvatelia amerického štátu Texas odovzdali v tohtoročných prezidentských voľbách už viac volebných lístkov ako počas celých volieb v roku 2016. V predčasnom hlasovaní v štáte, ktorý bol donedávna verný Republikánskej strane, ide o nevídaný nárast a môže sa stať, že sa počas tohtoročných volieb pridá k tzv. nerozhodným štátom. Informáciu priniesla agentúra AP.



Do piatka dopoludnia svoj hlas v prezidentských voľbách v druhom najväčšom štáte USA odovzdalo viac ako deväť miliónov obyvateľov, čím prekonali 8.969.226 hlasov, ktoré voliči v roku 2016 odovzdali spolu vopred i počas volebného dňa.



Skutočnosť, že počet dosiaľ odovzdaných hlasovacích lístkov v štáte prekročil celkový počet hlasov v uplynulých prezidentských voľbách, s prihliadaním na fakt, že do ukončenia predčasného hlasovania zostáva ešte niekoľko hodín a milióny ľudí sa rozhodli hlasovať v riadnom termíne, poukazuje podľa AP na možnú zmenu vo volebnej základni.



Pre demokratov by akákoľvek zmena bola pravdepodobne pozitívna. Demokratická strana nezvíťazila v Texase v žiadnych štátnych voľbách od roku 1994. Súčasný prezident Donald Trump v prezidentských voľbách v roku 2016 vyhral v Texase nad Hillary Clintonovou o uspokojivých deväť percentuálnych bodov, hoci išlo o najmenší rozdiel od roku 1996, keď republikánsky kandidát Bob Dole vyhral nad demokratickým prezidentom Billom Clintonom o päť percentuálnych bodov.



Prezidentské voľby v Spojených štátoch amerických sú naplánované na 3. novembra. Voliči budú rozhodovať o tom, či súčasný prezident Donald Trump zostane v Bielom dome ďalšie štyri roky. Trumpovým vyzývateľom je demokratický kandidát Joe Biden, ktorý bol viceprezidentom za vlády prezidenta Baracka Obamu. Trump je v poradí 45. americkým prezidentom.