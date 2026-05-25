< sekcia Zahraničie
Obyvatelia v epicentre epidémie eboly v KDR vtrhli do nemocnice
Zasiahnuť museli vojaci, ktorým sa podarilo varovnými výstrelmi dav rozohnať.
Autor TASR
Kinshasa 25. mája (TASR) - Miestni obyvatelia v meste Mongbwalu v provincii Ituri na severovýchode Konžskej demokratickej republiky (KDR), kde sa šíri ebola, vtrhli v noci na pondelok do nemocnice a žiadali vydanie tela náboženského vodcu, ktorý tomuto vírusovému ochoreniu podľahol. Upozornili na to agentúry Reuters a AFP, píše TASR.
„Skupina mladých ľudí zaútočila na nemocnicu štyrikrát,“ povedal zamestnanec nemocnice agentúre AFP o incidente, ku ktorému došlo v nedeľu večer. „Chceli si odniesť telo katolíckeho pastiera, ktorý zomrel na ebolu,“ vysvetlil. Išlo podľa neho o dobre známeho náboženského lídra z Mongbwalu, kde žije 130.000 ľudí.
Zasiahnuť museli vojaci, ktorým sa podarilo varovnými výstrelmi dav rozohnať.
Ebola je vysoko nákazlivé vírusové ochorenie so značnou mierou smrtnosti, ktoré sa v KDR pravidelne vyskytuje najmä v odľahlých regiónoch s obmedzeným prístupom k zdravotnej starostlivosti. Provincia Ituri je jedným z najmenej rozvinutých regiónov krajiny. Sužujú ju vojenské konflikty a osmina miestneho obyvateľstva je vnútorne vysídlená, pričom mnohí žijú v preplnených utečeneckých táboroch.
Vírus sa prenáša priamym kontaktom s krvou, telesnými tekutinami alebo orgánmi infikovaných zvierat. Vo vidieckych oblastiach KDR sa pozostalí dotýkajú mŕtvych tiel i odevov zosnulých a organizujú smútočné obrady, na ktorých sa schádza množstvo ľudí, čo prispieva k šíreniu nákazy.
Miestne úrady sa preto snažia obete nákazy rýchlo pochovávať. Pozostalí sa však k týmto praktikám stavajú podozrievavo. V piatok večer niekto podpálil izolačný stan v blízkosti nemocnice v Mongbwalu. Takmer 20 pacientov liečiacich sa na ebolu počas incidentu zo zdravotníckeho zariadenia utieklo. Jeden z predstaviteľov nemocnice uviedol, že počas víkendu hádzali ľudia na jeho auto kamene. Napätie podľa neho „brzdí snahy o zastavenie šírenia eboly“.
„Medzi obyvateľstvom prevláda popieranie tejto choroby a niektorí ľudia si chcú vyzdvihnúť telá osôb s podozrením na ochorenie alebo s potvrdeným ochorením,“ vysvetlil člen manažmentu nemocnice Richard Lokodu.
Agentúra Reuters pripomína, že k útokom na zdravotníkov dochádzalo v KDR často aj počas predchádzajúcich epidémií eboly. Okrem spontánnych prejavov hnevu zo strany miestnych komunít došlo k mnohým útokom tiež zo strany milícií, ktoré sa snažili využiť epidémiu na dosiahnutie politických a finančných výhod.
Šéf Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus v nedeľu uviedol, že v súvislosti s vypuknutím nákazy bolo doteraz hlásených viac ako 900 podozrivých prípadov vrátane 101 potvrdených. Celkovo evidujú 220 podozrení z úmrtia na toto ochorenie.
V oblasti sa šíri variant vírusu s názvom Bundibugyo, ktorý má síce menšiu smrtnosť, avšak neexistuje naň schválená vakcína ani špecifická liečba.
„Skupina mladých ľudí zaútočila na nemocnicu štyrikrát,“ povedal zamestnanec nemocnice agentúre AFP o incidente, ku ktorému došlo v nedeľu večer. „Chceli si odniesť telo katolíckeho pastiera, ktorý zomrel na ebolu,“ vysvetlil. Išlo podľa neho o dobre známeho náboženského lídra z Mongbwalu, kde žije 130.000 ľudí.
Zasiahnuť museli vojaci, ktorým sa podarilo varovnými výstrelmi dav rozohnať.
Ebola je vysoko nákazlivé vírusové ochorenie so značnou mierou smrtnosti, ktoré sa v KDR pravidelne vyskytuje najmä v odľahlých regiónoch s obmedzeným prístupom k zdravotnej starostlivosti. Provincia Ituri je jedným z najmenej rozvinutých regiónov krajiny. Sužujú ju vojenské konflikty a osmina miestneho obyvateľstva je vnútorne vysídlená, pričom mnohí žijú v preplnených utečeneckých táboroch.
Vírus sa prenáša priamym kontaktom s krvou, telesnými tekutinami alebo orgánmi infikovaných zvierat. Vo vidieckych oblastiach KDR sa pozostalí dotýkajú mŕtvych tiel i odevov zosnulých a organizujú smútočné obrady, na ktorých sa schádza množstvo ľudí, čo prispieva k šíreniu nákazy.
Miestne úrady sa preto snažia obete nákazy rýchlo pochovávať. Pozostalí sa však k týmto praktikám stavajú podozrievavo. V piatok večer niekto podpálil izolačný stan v blízkosti nemocnice v Mongbwalu. Takmer 20 pacientov liečiacich sa na ebolu počas incidentu zo zdravotníckeho zariadenia utieklo. Jeden z predstaviteľov nemocnice uviedol, že počas víkendu hádzali ľudia na jeho auto kamene. Napätie podľa neho „brzdí snahy o zastavenie šírenia eboly“.
„Medzi obyvateľstvom prevláda popieranie tejto choroby a niektorí ľudia si chcú vyzdvihnúť telá osôb s podozrením na ochorenie alebo s potvrdeným ochorením,“ vysvetlil člen manažmentu nemocnice Richard Lokodu.
Agentúra Reuters pripomína, že k útokom na zdravotníkov dochádzalo v KDR často aj počas predchádzajúcich epidémií eboly. Okrem spontánnych prejavov hnevu zo strany miestnych komunít došlo k mnohým útokom tiež zo strany milícií, ktoré sa snažili využiť epidémiu na dosiahnutie politických a finančných výhod.
Šéf Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus v nedeľu uviedol, že v súvislosti s vypuknutím nákazy bolo doteraz hlásených viac ako 900 podozrivých prípadov vrátane 101 potvrdených. Celkovo evidujú 220 podozrení z úmrtia na toto ochorenie.
V oblasti sa šíri variant vírusu s názvom Bundibugyo, ktorý má síce menšiu smrtnosť, avšak neexistuje naň schválená vakcína ani špecifická liečba.