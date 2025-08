Obyvatelia Varšavy si minútou ticha pripomenuli začiatok povstania

Varšava 1. augusta (TASR) - V poľskej metropole si v piatok o 17.00 hod. minútou ticha, húkaním sirén a zvonením zvonov uctili 81. výročie vypuknutia Varšavského povstania. V uliciach sa zastavili chodci aj vozidlá, vrátane mestskej hromadnej dopravy, a symbolicky sa tak na minútu prerušil bežný život v meste. Informuje o tom varšavský spravodajca podľa agentúry PAP.



Pamätná chvíľa nastala v tzv. hodinu W, keď v roku 1944 začalo povstanie proti nemeckej okupácii. Spomienku podporili aj zamestnanci mestského dopravného podniku, ktorí si obliekli výročné tričká. Sirény spustili vozidlá hasičov, polície a záchrannej služby. V meste sa rozozneli aj kostolné zvony.



Na Ronde Dmowského sa rozľahol dym bielo-červenej farby zo svetlíc, ktorý doplnili motorkári dymom z pneumatík. Hustota davu v tejto lokalite spôsobila obmedzenia v premávke električiek a autobusov na Alejach Jerozolimskich.



V jednotlivých mestských častiach sa konali lokálne spomienkové podujatia. Lode preplávali pod most Poniatowského a na symbolickom mieste potopenia lode Bajka položili do rieky veniec.



Nad mostmi Svätokrížsky a Poniatowského sa na oblohe objavil dymový symbol Bojujúceho Poľska, ktorý vytvorili piloti varšavského a poľského aeroklubu. Nad Vislou preletelo lietadlo ťahajúce transparent s nápisom „Pamätáme 1944“.



Na cintoríne obetí povstania si kladením vencov pripomenuli odkaz povstalcov zástupcovia štátnej správy a diplomatických zastúpení. Modlitby za povstalcov predniesli duchovní rôznych cirkví.



Varšavské povstanie vypuklo 1. augusta 1944 o 17.00 hod. Do bojov sa zapojilo približne 40 až 50 tisíc povstalcov. Plánované na niekoľko dní, trvalo vyše dva mesiace. Padlo v ňom okolo 18.000 bojovníkov a 25.000 utrpelo zranenia. Odhady obetí medzi civilistami dosahujú približne 180.000. Zo zničeného mesta bolo vyhnaných okolo 500.000 obyvateľov, pričom Varšava bola po potlačení povstania nacistami takmer úplne zrovnaná so zemou.















