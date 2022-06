Obyvatelia západných krajín vnímajú USA ako spoľahlivého spojenca

Washington 23. júna (TASR) - Väčšina obyvateľov krajín, ktoré majú so Spojenými štátmi priateľské vzťahy, vníma Washington od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu ako spoľahlivého spojenca. Ukázali to výsledky nezávislého prieskumu, ktorý v 18 krajinách realizoval sociologický inštitút Pew Research Center, píše agentúra AFP.



Vo Švédsku, ktoré sa po začiatku ruskej vojenskej intervencie rozhodlo podať si žiadosť o členstvo v Severoatlantickej aliancii, považuje Spojené štáty sa spoľahlivého partnera až 84 percent obyvateľstva, čo predstavuje v porovnaní s vlaňajškom nárast o 21 percent.



Značný nárast zaznamenali v tejto otázke aj v Južnej Kórei, kde považuje USA za spoľahlivého spojenca 83 percent populácie; v Kanade je to až 84 percent. Popularita Spojených štátov narástla aj v Austrálii, Belgicku, Británii a Nemecku.



Najviac ľudí však považuje USA za spoľahlivého spojenca v Poľsku – až 91 percent. Naopak, pozitívny pohľad na Rusko klesol u Poliakov z 33 na dve percentá. Práve Poľsko je jednou z krajín, ktoré Ukrajine od začiatku ruskej invázie vyjadrujú najväčšiu podporu.



Americký prezident Joe Biden sa aktívne zapája do medzinárodných snáh o poskytnutie podpory Ukrajine v podobe zbraní a potrebnej pomoci v hodnote niekoľkých miliárd dolárov a uvalení sankcií na Ruskú federáciu.



Medzi krajiny, ktorých občania Spojené štáty ako spoľahlivého partnera nevnímajú, patria napríklad Taliansko, Grécko či Malajzia.