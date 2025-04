Obyvateľov ČR je najviac od vojny,detí sa narodilo najmenej v dejinách

Praha 10. apríla (TASR) — V Českej republike žilo ku koncu minulého roka 10.909.500 obyvateľov, čo je najviac od konca druhej svetovej vojny a medziročne o 8945 osôb viac. Na náraste sa podieľala výlučne migrácia, pretože vlani sa v ČR narodilo najmenej detí od začiatku štatistického vyhodnocovania – 84.311. Vyplýva to z údajov, ktoré vo štvrtok zverejnil Český štatistický úrad (ČSÚ). TASR o tom informuje s odvolaním sa na web Novinky.cz.



„Počet živo narodených detí sa v roku 2024 výrazne znížil už tretíkrát po sebe. Ročný úhrn 84.311 predstavuje nové historické minimum, ktoré prekonalo doterajšie číslo 89.471 z roku 1999,“ konštatovalaa Michaela Němečková z oddelenia demografickej štatistiky ČSÚ.



Na jednu ženu tak pripadlo 1,37 dieťaťa, v tomto prípade však nejde o historické minimum – to naďalej patrí roku 1999 s úhrnnou plodnosťou 1,13 dieťaťa. Mimo manželstva prišlo vlani na svet 47 percent detí.



Vďaka migrácii pribudlo v Česku 36.845 obyvateľov, prirodzený prírastok obyvateľstva však bol záporný, pretože na 84.311 narodených detí pripadlo vyše 112,2 tisíca zomrelých.



V porovnaní s rokom 2023 zomrelo vlani o niečo menej ľudí. Najviac úmrtí bolo zaznamenaných v januári a v decembri, najmenej v júni.



Sobáš uzavrelo 44.486 osôb, rozviedlo sa 20.796 dvojíc.



Do ČR sa prisťahovalo vyše 121.000 ľudí, odišlo odtiaľ takmer 85.000 osôb.