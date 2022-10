Obyvateľov Kyjevskej a susedných oblastí vyzvali na šetrenie energie

Kyjev 15. októbra (TASR) - Ukrajinské úrady vyzvali v sobotu obyvateľov Kyjevskej a troch susedných oblastí, aby obmedzili spotrebu elektrickej energie. Došlo k tomu po tom, ako ruský raketový útok vyradil neďaleko hlavného mesta z prevádzky dôležité energetické zariadenie. Informuje o tom stanica BBC a agentúra AP.



Ukrajinské úrady síce už pred touto výzvou oznámili, že dodávky elektrickej energie boli po predmetnom útoku obnovené. Štátna energetická spoločnosť Ukrenergo však napriek tomu varovala pred ďalšími možnými výpadkami a obyvateľov Kyjevskej oblasti vyzvala, aby znížili spotrebu energie od 17.00 do 23.00 h miestneho času (čiže od 16.00 h do 22.00 h SELČ).



Zástupca šéfa kancelárie ukrajinského prezidenta Kyrylo Tymošenko ešte spresnil, že výzva sa týka aj troch susedných oblastí, a to Žytomyrskej, Čerkaskej a Černihivskej. Varoval tiež, že v prípade neuposlúchnutia tohto odporúčania vzniknú problémy a "bude potrebné použiť sviečky".



Spoločnosť Ukrenergo vyzvala obyvateľov zmieneného regiónu, aby už večer nepoužívali zariadenia s veľkou spotrebou energie, nepoužívali nadmerne vodu, a vypínali osvetlenie, ktoré nepotrebujú.



Pri zmienenom sobotnom raketovom útoku nedošlo podľa gubernátora Kyjevskej oblasti Olexija Kulebu k nijakým obetiam na životoch či zraneniam.