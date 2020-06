Obyvateľov Luhanska a Donecka zvážajú na hlasovanie do Ruska autobusmi

Kyjev 29. júna (TASR) - Obyvateľov samozvaných separatistických republík na východe Ukrajiny prepravujú autobusmi do Ruska, aby tam mohli hlasovať o zmenách ruskej ústavy.



Pravidelná kyvadlová doprava z Donbasu do Ruska jazdí niekoľkokrát denne. Do ruského hlasovania sa totiž môžu zapojiť aj ruskí voliči nachádzajúci sa v zahraničí a tiež držitelia ruských pasov, informovala v pondelok agentúra DPA.



Občania Ruska sa už od minulého štvrtka môžu zapojiť do hlasovania o zmenách v ústave, ktoré v prípade schválenia okrem iného umožnia prezidentovi Vladimirovi Putinovi zostať pri moci až do roku 2036. Oficiálnym termínom hlasovania je síce 1. júl, no pre ruských voličov v zahraničí sa volebné miestnosti otvorili už začiatkom minulého týždňa.



Z donbaských separatiských republík - Doneckej a Luhanskej - denne vypravia dve desiatky takýchto autobusov. Miera do hlasovacích miestností v ruských oblastiach, ktoré sa nachádzajú v blízkosti hraníc s Donbasom.



Podľa miestnych médií v pondelok týmto spôsobom vycestovalo z Luhanska do priľahlej ruskej Rostovskej oblasti viac ako 50 ľudí. Boli medzi nimi aj poslanci a zamestnanci miestneho separatistického parlamentu, ktorý ukrajinská vláda neuznáva. Prvých 100 obyvateľov z Luhanska hlasovalo už vo štvrtok.



Podľa DPA ruské úrady zriadili pre obyvateľov ukrajinského Donbasu celkovo 12 hlasovacích miestností, ktoré zriadili v štyroch rôznych lokalitách.



Organizovanie týchto "hlasovacích zájazdov" schválili úrady oboch odštiepeneckých republík. Vláda v Kyjeve však takéto zvážanie voličov do Ruska odsúdila.



Ruský prezident Vladimir Putin podpísal ešte koncom apríla minulého roka dekrét, ktorým uvoľnil pravidlá udeľovania ruského občianstva pre niektoré regióny juhovýchodnej Ukrajiny. Podľa tohto dekrétu majú jednotlivci s trvalým pobytom v určitých častiach ukrajinskej Doneckej oblasti a Luhanskej oblasti právo požiadať o ruské občianstvo v zrýchlenom konaní. Do začiatku júna získalo ruský pas približne 190.000 obyvateľov z Luhanska a Donecka.



Celoruské hlasovanie o zmenách a doplneniach do ústavy sa pôvodne malo konať 22. apríla. V dôsledku koronavírusovej pandémie sa však presunulo na neskorší termín.