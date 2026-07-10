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Obyvateľov Novosibirskej oblasti vyzvali na obmedzenie jázd autami
V Tomskej oblasti zase vláda odporučila úradníkom, aby vzhľadom na palivovú krízu častejšie organizovali on-line rokovania.
Autor TASR
Moskva 10. júla (TASR) - V súvislosti s nedostatkom paliva v Rusku vyhlásili v Novosibirskej oblasti od 8. júla stav zvýšenej pohotovosti. Regionálna vláda odporučila spoločnostiam svojím nariadením, aby prešli „na prácu na diaľku“ a znížili spotrebu benzínu. TASR o tom informuje na základe spravodajského webu Meduza.
Úrady obyvateľov súčasne vyzvali, aby až do odvolania stavu zvýšenej pohotovosti obmedzili používanie súkromných áut na cesty v rámci regiónu i mimo neho. Toto opatrenie zostáva v platnosti až do odvolania.
V Tomskej oblasti zase vláda odporučila úradníkom, aby vzhľadom na palivovú krízu častejšie organizovali on-line rokovania. Pre agentúru RIA Tomsk to uviedla Oľga Krylovová, zástupkyňa gubernátora oblasti pre administratívne záležitosti.
Palivová kríza zasiahla prakticky všetky regióny Ruska. Úrady zavádzajú obmedzenia na predaj benzínu a prijímajú rôzne opatrenia s cieľom skrátiť rady a obnoviť poriadok na čerpacích staniciach, vrátane nasadenia príslušníkov Národnej gardy a polície. Najkritickejšia situácia panuje v Zabajkalskom kraji, kde hovorili vodiči o tom, že v rade na pohonné látky čakali celé dni, pripomenula Meduza.
Ruský prezident Vladimir Putin minulý mesiac priznal, že v krajine je nedostatok pohonných látok v dôsledku opakovaných ukrajinských útokov na energetickú infraštruktúru. Súčasne vyhlásil, že ukrajinské ozbrojené sily útočia na ruské ropné rafinérie, aby v krajine vytvorili „nervóznu situáciu“.
„Je úplne jasné, že nepriateľ sa snaží poškodiť ekonomiku. Ale čo je najdôležitejšie, snaží sa vytvoriť napätú atmosféru v spoločnosti. Chápeme, že je to nemožná úloha,“ povedal Putin na stretnutí s členmi vlády 8. júla, počas ktorého riešili situáciu s palivami v Rusku.
Ukrajina v posledných týždňoch zintenzívnila útoky na ruskú energetickú a ďalšiu strategickú infraštruktúru so zámerom oslabiť schopnosť Moskvy financovať vojnu. Útoky na rafinérie v Rusku viedli zároveň k výpadkom dodávok pohonných látok, dlhým radom na čerpacích staniciach a rastu cien palív.
Úrady obyvateľov súčasne vyzvali, aby až do odvolania stavu zvýšenej pohotovosti obmedzili používanie súkromných áut na cesty v rámci regiónu i mimo neho. Toto opatrenie zostáva v platnosti až do odvolania.
V Tomskej oblasti zase vláda odporučila úradníkom, aby vzhľadom na palivovú krízu častejšie organizovali on-line rokovania. Pre agentúru RIA Tomsk to uviedla Oľga Krylovová, zástupkyňa gubernátora oblasti pre administratívne záležitosti.
Palivová kríza zasiahla prakticky všetky regióny Ruska. Úrady zavádzajú obmedzenia na predaj benzínu a prijímajú rôzne opatrenia s cieľom skrátiť rady a obnoviť poriadok na čerpacích staniciach, vrátane nasadenia príslušníkov Národnej gardy a polície. Najkritickejšia situácia panuje v Zabajkalskom kraji, kde hovorili vodiči o tom, že v rade na pohonné látky čakali celé dni, pripomenula Meduza.
Ruský prezident Vladimir Putin minulý mesiac priznal, že v krajine je nedostatok pohonných látok v dôsledku opakovaných ukrajinských útokov na energetickú infraštruktúru. Súčasne vyhlásil, že ukrajinské ozbrojené sily útočia na ruské ropné rafinérie, aby v krajine vytvorili „nervóznu situáciu“.
„Je úplne jasné, že nepriateľ sa snaží poškodiť ekonomiku. Ale čo je najdôležitejšie, snaží sa vytvoriť napätú atmosféru v spoločnosti. Chápeme, že je to nemožná úloha,“ povedal Putin na stretnutí s členmi vlády 8. júla, počas ktorého riešili situáciu s palivami v Rusku.
Ukrajina v posledných týždňoch zintenzívnila útoky na ruskú energetickú a ďalšiu strategickú infraštruktúru so zámerom oslabiť schopnosť Moskvy financovať vojnu. Útoky na rafinérie v Rusku viedli zároveň k výpadkom dodávok pohonných látok, dlhým radom na čerpacích staniciach a rastu cien palív.