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Obyvateľov pobrežia vo Wellingtone evakuovali pre vysoké vlny

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Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Evakuačný príkaz začal platiť v utorok ráno a úrady nasadili políciu, aby zabezpečovala presun osôb na vyššie položené miesta.

Autor TASR
Wellington 9. júna (TASR) - Úrady evakuovali stovky ľudí v prímorských oblastiach novozélandskej metropoly Wellington, keď 11-metrové vlny zasiahli v utorok pobrežie. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Starosta Wellingtonu Andrew Little vyhlásil núdzový stav pre ľudí žijúcich v Owhiro Bay, Island Bay, Houghton Bay a Breaker Bay. „Musíte sa držať ďalej od južného pobrežia,“ uviedol Little vo vyhlásení a varoval, že záchranári nebudú zachraňovať nikoho, kto tam zostal.

Evakuačný príkaz začal platiť v utorok ráno a úrady nasadili políciu, aby zabezpečovala presun osôb na vyššie položené miesta. Policajti postavili zátarasy na cestách, aby ľuďom zabránili cestovať k pobrežiu. Podľa meteorologického úradu krajiny v dôsledku silného vetra dosahovali vlny 11 metrov. V dôsledku silného nárazového vetra sa zrušilo aj niekoľko letov.

Mestská rada uviedla, že k podobnej udalosti došlo aj v roku 2021 v Breaker Bay, keď vlny počas búrky dosahovali výšku približne 6,5 metra.
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