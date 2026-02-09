< sekcia Zahraničie
Obžaloba navrhuje pre bývalého kosovského prezidenta 45 rokov väzenia
V hlavnom meste Priština je v tejto fáze súdneho procesu plánovaný veľký pochod na podporu obžalovaných.
Haag 9. februára (TASR) - Obžaloba v súdnom procese s bývalými veliteľmi Kosovskej oslobodzovacej armády (UCK) v pondelok vyzvala, aby Osobitný súd pre Kosovo (KSC) uznal bývalého kosovského prezidenta Hashima Thaci za vinného zo spáchania vojnových zločinov a odsúdil ho na 45 rokov väzenia.
Ako vo svojej správe dodala agentúra AFP, Thaci a traja ďalší bývalí vysokopostavení velitelia UCK pred KSC čelia obvineniam zo zastrašovania, vraždy, mučenia a násilných zmiznutí osôb počas ozbrojeného konfliktu medzi UCK a srbskými bezpečnostnými silami v rokoch 1998–99 a bezprostredne po ňom. Táto vojna nakoniec viedla k nezávislosti väčšinovo albánskej provincie Kosovo od Srbska.
„Obvinení spáchali zločiny proti svojim oponentom, aby získali kontrolu nad Kosovom,“ povedala v pondelok pred KSC v Haagu prokurátorka Kimberly Westová.
Dodala, že v rokoch 1998 a 1999 bolo zabitých viac ako 100 politických protivníkov a osôb považovaných za spolupracovníkov srbských bezpečnostných síl, pričom stovky ďalších boli vystavené zlému zaobchádzaniu v približne 50 väzenských táboroch spravovaných KLA.
Thaci, 57-ročný politik a líder kosovských Albáncov, ktorý v rokoch 2008 až 2020 zastával funkcie premiéra, ministra zahraničných vecí aj prezidenta nezávislého Kosova, spolu s ostatnými všetky obvinenia odmieta. Ich obhajoba počas procesu tvrdila, že Thaci počas povstania a následného obdobia nemal reálnu moc nad UCK a ani jej vojenskými veliteľmi.
Prokurátori KSC však trvajú na tom, že Thaci a ďalší velitelia UCK viedli násilnú kampaň zameranú na politických oponentov, ale aj na menšiny – etnických Srbov a Rómov –, aby nad Kosovom získali plnú kontrolu. Väčšina obetí prenasledovania - podľa prokuratúry - patrila k približne 90percentnej albánskej väčšine v Kosove.
Prednesenie záverečných rečí je poslednou fázou súdneho procesu pred vynesením rozsudku. Thaci a jeho spoluobvinení začnú prednášať svoje vyhlásenia koncom tohto týždňa. Pojednávanie by sa malo skončiť v polovici februára. KSC bude mať potom ešte mesiac na prerokovanie pred vynesením rozsudku. Táto lehota by sa za výnimočných okolností mohla predĺžiť o dva mesiace.
V hlavnom meste Priština je v tejto fáze súdneho procesu plánovaný veľký pochod na podporu obžalovaných.
Špecializované súdne komory pre Kosovo, zriadené kosovským parlamentom, vyšetrujú a stíhajú osoby podozrivé z vojnových zločinov spáchaných albánskymi povstalcami. Aj keď sú súčasťou kosovského súdneho systému, fyzicky sa nachádzajú v Haagu a sú v nich výlučne medzinárodní sudcovia a podporný personál - aj v snahe chrániť svedkov pred možnou odvetou. Mnohí Kosovčania totiž KSC považujú za zaujatý voči UCK a jej vodcom. Tých považujú za hrdinov a osloboditeľov Kosova spod represívnej srbskej nadvlády.
