Obžaloba: Trump sa snažil nelegálne ovplyniť voľby v roku 2016

New York 22. apríla (TASR) - Bývalý americký prezident Donald Trump sa zapojil do viacvrstvového sprisahania plného podvodov, klamstiev a zakrývania, aby nelegálne ovplyvnil prezidentské voľby v roku 2016. Vyhlásila to v pondelok obžaloba v úvodnom vyhlásení v procese s Trumpom v kauze podplácania pornoherečky Stormy Daniels, informuje TASR podľa správ agentúr AFP a AP.



Zástupca manhattanského okresného prokurátora Matthew Colangelo uviedol, že Trump sfalšoval obchodné záznamy, aby zaplatil pornoherečke 130.000 dolárov. Podľa Colangela ju tak chcel umlčať v súvislosti s ich sexuálnym vzťahom v roku 2006, ktorý mohol ovplyvniť jeho kandidatúru na prezidenta v roku 2016.



"Tento prípad je o sprisahaní a zakrývaní... Jasne a jednoducho, bol to volebný podvod," povedal Colangelo porote na súde na Manhattane.



Trumpova obhajoba dvanásťčlennej porote povedala, že vtedajší prezidentský kandidát nespáchal nijaký zločin. "Na snahe ovplyvniť voľby nie je nič zlé. Volá sa to demokracia," uviedol jeden z Trumpových právnikov Todd Blanche. Dodal, že jeho klient je nevinný.



Trump pred začiatkom pojednávania trval na tom, že nespravil nič zlé a prípad označil za zasahovanie do súčasných prezidentských volieb, v ktorých opäť kandiduje.



"Pre Ameriku je to veľmi veľmi smutný deň. Som tu namiesto toho, aby som robil kampaň v Pennsylvánii, Georgii či na mnohých iných miestach," povedal Trump pre novinárov. "Je to hon na čarodejnice," dodal.



Očakáva sa, že medzi svedkami obžaloby bude samotná Daniels a bývalý Trumpov právnik Michael Cohen. Ten v roku 2018 vypovedal, že Trump mu prikázal, aby platby pornoherečke zrealizoval. Americký exprezident na súde čelí obvineniam, že falšoval obchodné záznamy, aby Cohenovi tieto peniaze splatil



Trump popiera, že by mal s Daniels sexuálny styk a jeho obhajoba tvrdí, že nijako nepochybil, keď v obchodných záznamoch zaevidoval šeky pre Cohena ako právne náklady.



Trump je prvým bývalým prezidentom v dejinách USA, ktorý sa postavil pred súd v trestnom konaní. Okrem kauzy s pornohorečkou čelí aj trom ďalším trestným konaniam vrátane pokusov o zvrátenie výsledkov prezidentských volieb z roku 2020 či narábania s dokumentami podliehajúcimi utajeniu. Okrem toho sú proti nemu vedené aj občianskoprávne konania.