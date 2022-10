Obžaloba v Českej kauze Čapí hnízdo chce Babišov vzorový podpis

Praha 17. októbra (TASR) - Štátny zástupca v kauze Čapí hnízdo Jaroslav Šaroch požiadal o ďalší posudok v odbore písmoznalectva. Od Andreja Babiša staršieho – bývalého premiéra – požaduje vzor podpisu, aby znalec Aleš Čulík mohol dokončiť dodatok k svojmu posudku, o ktorom už na súde vypovedal. Pre nedostatok materiálov vtedy nemohol vyvodiť závery. Šaroch o rozhodnutí informoval v pondelok na súdnom pojednávaní. Spravodajkyňa TASR o tom informuje na základe správ českých médií.



Predmetom skúmania je, či podpis na listine o prevode akcií patrí Babišovi staršiemu alebo jeho synovi. "Bez podpisov sa zrejme nikam nepohneme," povedal štátny zástupca. Andrej Babiš mladší vo svojej výpovedi pred niekoľkým týždňami poprel, že by podpis bol jeho.



Advokát bývalého premiéra Eduard Bruna médiám povedal, že svojmu klientovi odporučí, aby vzor svojho podpisu neposkytoval. Vysvetlil, že klientom vždy radí, aby sa radšej nepodpisovali. "Nikdy neviete, ako sa to podarí alebo nepodarí," dodal.



V pondelok pred súdom vypovedala finančná riaditeľka holdingu Agrofert Petra Procházková, ktorú obhajoba označila za kľúčového svedka. Vo svojej výpovedi poprela, že by za farmou Čapí hnízdo stál Agrofert na čele s Babišom. "Z môjho pohľadu nebola farma súčasťou holdingu Agrofert. Každý si to môže prečítať v našej výročnej správe," povedala súdu.



Podľa nej bolo pôvodným zámerom vybudovať školiace stredisko pre celý holding. Nakoniec sa rozhodlo o výstavbe multifunkčného areálu, ktorý bude otvorený pre verejnosť. Babiš sa podľa Procházkovej vo veci nijako neangažoval.



Protichodne vypovedala marketingová špecialistka Tereza Svěráková, ktorú na spoluprácu podľa jej slov oslovil sám Babiš. Ten vraj mal očividne k projektu vzťah a označil ho za svoje dieťa. "Žiadne dôležité rozhodnutia sa neuskutočnili bez neho. Keď bol preč, čakalo sa, kým sa vráti," vypovedala Svěráková.



Babiš sa jej výpoveď snažil spochybniť. Uviedol, že si na ňu nepamätá a že má bujnú fantáziu. Kriticky poukázal na to, že svedkyňa aktuálne pracuje v tíme prezidentskej kandidátky Danuše Nerudovej.



Výsluchy desiatok svedkov, ktoré v prípade naplánoval sudca Jan Šott, sa týmto skončili. Nasledovať bude čítanie listinných dôkazov. Čaká sa tiež na znalecký posudok, ktorý ohodnotí zdravotný stav Andreja Babiša mladšieho.