Obžalovací spis v kauze atentátov v Paríži má 562 strán

Paríž 29. novembra (TASR) - Francúzska prokuratúra špecializujúca sa na boj s terorizmom (PNAT) v súvislosti s útokmi, ktoré sa odohrali 13. novembra 2015 v Paríži a na jeho predmestí Saint-Denis, obžalovala 20 osôb. O rozhodnutí PNAT informovala v piatok agentúra AFP.



V skupine obvinených je 14 ľudí, ktorí sú vo väzbe alebo pod dohľadom justičných orgánov, a šiesti podozriví, po ktorých sa stále pátra, a je na nich vydaný zatykač.



Obžalovací spis má 562 strán a zameriava sa na jediného preživšieho člena útočiacich kománd, Salaha Abdeslama, a štyroch údajných členov francúzsko-belgickej džihádistickej bunky, ktorá útoky pripravovala.



V skupine podozrivých, po ktorých sa pátra, sú aj bratia Fabien a Jean-Michel Clainovci - propagandisti džihádistickej skupiny Islamský štát (IS).



Boli to práve Clainovci, ktorí svojho času prostredníctvom sociálnych sietí oznámili, že zodpovednosť za útoky v Paríži a na jeho predmestí nesie IS.



Podľa dostupných správ však obaja bratia prišli medzičasom o život pri náletoch v Sýrii.



Začiatok súdneho procesu sa očakáva niekedy v priebehu 2021. pričom by sa mal konať v Paríži.



AFP dodala, že o termíne súdneho pojednávania rozhodne pätica dozorujúcich sudcov, ktorá pri vyšetrovaní tesne spolupracovala aj s kolegami z Rakúska, Nemecka, Grécka a Bulharska.



V občianskom súdnom konaní v kauze figuruje 1740 poškodených, ktorým materiály k prípadu PNAT rozoslala vo štvrtok.



Terčom streľby a troch samovražedných bombových útokov, pri ktorých bolo zabitých 130 ľudí a ďalších 350 osôb utrpelo zranenia, bolo niekoľko barov a reštaurácií v 10. a 11. parížskom obvode, ako aj hudobný klub Bataclan a národný futbalový štadión na parížskom predmestí Saint-Denis.



Komandá pozostávali z desiatich ozbrojených mužov, ktorí - s výnimkou Abdeslama - aktivovali výbušniny na svojich telách.



Ten je jediným preživším členom kománd. Polícia ho dolapila o štyri mesiace neskôr - na jar roku 2016 - v Belgicku. Abdeslam odmieta spolupracovať s vyšetrovateľmi a je väznený na samotke.



Ďalší podozriví budú počas súdneho procesu čeliť obvineniam z napomáhania pri organizovaní alebo financovaní útokov alebo z pomoci páchateľom na úteku.



V tejto skupine podozrivých je aj Oussama Atar, Belgičan marockého pôvodu, ktorý zrejme pomáhal pri plánovaní útokov, a to z mesta Rakka, hlavného mesta kalifátu vyhláseného Islamským štátom na časti územia Sýrie. Atar bol údajne v roku 2018 zabitý, jeho smrť však nie je oficiálne potvrdená.



Francúzsko bolo od roku 2015 dejiskom vlny teroristických útokov spáchaných džihádistami, ktoré si vyžiadali viac ako 250 ľudských životov.



Predpokladá sa, že teroristická bunka, ktorá figuruje v kauze útokov v Paríži, je zrejme aj za atentátmi na letisku a metre v Bruseli z marca roku 2016. Zahynulo pri nich 32 osôb.