Obžalovali bývalého dozorcu z koncentračného tábora Sachsenhausen

Neuruppin 9. februára (TASR) - Prokuratúra v nemeckom meste Neuruppin v spolkovej krajine Brandenbursko obžalovala bývalého dozorcu v koncentračnom tábore Sachsenhausen z napomáhania k vražde v 3518 prípadoch. Správu rozhlasovej stanice Norddeutsche Rundfunk (NDR) pre agentúru DPA potvrdila i samotná prokuratúra.



Obžalovaný muž má podľa NDR 100 rokov, no je schopný zúčastniť sa súdneho procesu, uviedla prokuratúra. Muž v rokoch 1942-1945 v koncentračnom tábore Sachsenhausen neďaleko Berlína vedome a úmyselne napomáhal k vraždeniu väzňov, informovala NDR s odvolaním sa na krajinský súd v Neuruppine. To, či skutočne dôjde k procesu s obžalovaným, je zatiaľ otvorené, poznamenala DPA.



V Sachsenhausene väznili nacisti v rokoch 1936-1945 podľa údajov miestneho spomienkového centra viac ako 200.000 ľudí. Desaťtisíce z nich zomreli na následky hladu, chorôb, nútených prác, lekárskych pokusov, zneužívania alebo sa stali obeťami systematických vyhladzovacích akcií.



Podpredseda Medzinárodného osvienčimského výboru (IAK) Christoph Heubner v súvislosti so vznesením obžaloby voči bývalému dozorcovi v Sachsenhausene uviedol: "Pre veľmi starých ľudí, čo prežili nemecké koncentračné a vyhladzovacie tábory, je aj tento proces dôležitým príkladom toho, že spravodlivosť nepozná dátum spotreby a stíhanie páchateľov z (nacistických jednotiek) SS nesmie skončiť ani vo vysokom veku."



Nemecko sa v posledných rokoch snaží urýchliť procesy s ešte žijúcimi členmi vedení nacistických koncentračných táborov. Spúšťačom bol prípad bývalého dozorcu vo vyhladzovacom tábore Sobibor Johna Demjanjuka v roku 2011, odsúdeného za spoluúčasť na vraždách, ktoré mal podľa súdu na svedomí vtedajší nacistický režim.



Súdy odvtedy netrvajú na dokazovaní individuálnej viny, čo býva často nemožné. Trest je možné vymáhať i v prípade, že obvinený vykonával v tábore, kde dochádzalo k systematickému vraždeniu, všeobecné služby. Nemecké súdy poslali v posledných rokoch do väzenia aj ďalších predstaviteľov nacistického režimu, medzi nimi bývalých príslušníkov jednotiek Schutzstaffel (SS) - dozorcu z koncentračného tábora Auschwitz Reinholda Hanninga a účtovníka Oskara Gröninga.



Oboch odsúdili za spoluúčasť na hromadných vraždách vo veku 94 rokov, avšak zomreli ešte pred nástupom do výkonu trestu. Vlani v júni súd uznal za vinného bývalého dozorcu z koncentračného tábora Stutthof, vtedy 93-ročného Bruna Deya, ktorého odsúdil na dva roky podmienečne.