Prípad tajných dokumentov: Obžalovali exporadcu švédskej vlády

Štokholm 11. marca (TASR) - Švédski prokurátori v utorok obžalovali bývalého poradcu pre národnú bezpečnosť Henrika Landerholma z nedbanlivosti pri nakladaní s tajnými dokumentmi, ktoré pred dvoma rokmi údajne zabudol v hoteli. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.



Incident, ku ktorému došlo v marci 2023, sa týka dokumentov s utajovanými skutočnosťami, ktoré obsahovali informácie o celkovej obrane a národnej bezpečnosti Švédska. So zistením o ich zabudnutí v hoteli ako prvé prišli štokholmské noviny Dagens Nyheter (DN), podľa ktorých dokumenty v hoteli po dvoch dňoch našli upratovačky.



Landerholm z postu poradcu pre národnú bezpečnosť, vymenovanie na ktorý podnietilo debatu vzhľadom na jeho dlhoročného priateľstvo s premiérom Ulfom Kristerssonom, odstúpil v januári tohto roku po viac než dvoch rokoch.



Úrady následne spustili trestné stíhanie pre nedbanlivosť týkajúce sa dôverných informácií. Landerholm podľa svojho právnika akékoľvek previnenie popiera a tvrdí, že dokumenty nechal v zamknutom trezore v hotelovej izbe. Podľa obžaloby sa "týkali záležitostí tajnej povahy, ktorých prezradenie cudzej moci by mohlo ohroziť bezpečnosť Švédska". Ďalej sa v nej uvádza, že trezor bola odomknutý a osobu, ktorá ich našla, možno "spojiť s kruhmi násilného extrémizmu".



Z predbežného vyšetrovania vyplýva, že daná osoba, ktorá je upratovačka, sa už nenachádza vo Švédsku, pretože jej zamietli pracovné povolenie a údajne je v rodnom Gruzínsku. Niekoľko mesiacov po incidente táto žena podľa DN dostala 15.000 švédskych korún od dlhodobo sledovanej osoby, ktorá má ruské občianstvo. Podľa vyšetrovania to však s prípadom dokumentov zrejme priamo nesúvisí.



Landerholm sa v čase pôsobenia na poste poradcu stal niekoľkokrát účastníkom podobných incidentov. Napríklad v decembri 2022 si vraj zabudol svoj mobilný telefón na maďarskom veľvyslanectve. Došlo k tomu v čase, keď sa Švédsko pokúšalo vstúpiť do NATO a Budapešť tento proces blokovala.



V januári 2023 si Landerholm zase zabudol svoj zápisník vo verejnoprávnom švédskom rozhlase (SR), ktorému dal rozhovor. Podľa miestnych médií si zápisník nechal poslať taxíkom v plastovom vrecku do kaviarne v centre Štokholmu.