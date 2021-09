Obžalovanú dôchodkyňu (96), ktorá sa nedostavila na súd, dali do väzby

Berlín 30. septembra (TASR) - Bývalú sekretárku z nacistického koncentračného tábora Stutthof dali vo štvrtok do predbežnej väzby po tom, ako sa pokúsila ujsť pred súdnym procesom v Nemecku, ktorý sa mal začať predpoludním. O vývoji v situácii 96-ročnej obžalovanej informoval súd v nemeckom meste Itzehoe, na ktorý sa odvolala tlačová agentúra AFP.



Súd vo štvrtok večer nariadil, aby Irmgard Furchnerovú umiestnili do predbežnej väzby. Furchnerová je obžalovaná zo spoluúčasti na vraždách vyše 10.000 ľudí v koncentračnom tábore Stutthof v okupovanom Poľsku počas druhej svetovej vojny.



Vo štvrtok o 10.00 h sa mala dostaviť na súd. Predseda senátu Dominik Gross však na úvod procesu vyhlásil, že žena je na úteku. Úrady na ňu vydali zatykač. Dôchodkyňa vo štvrtok ráno opustila opatrovateľský dom v meste Quickborn neďaleko Hamburgu. Údajne si zavolala taxík a dala sa odviezť na zastávku metra Norderstedt Mitte. Zadržali ju o niekoľko kilometrov južnejšie, po niekoľkých hodinách od vydania zatykača, napísal nemecký denník Bild.



Súd dopoludnia odložil čítanie obžaloby na ďalšie pojednávanie, ktoré je naplánované na 19. októbra, pretože tento procesný úkon nebolo možné vykonať v neprítomnosti obžalovanej. Napriek svojmu pokročilému veku ženu uznali za zdravotne spôsobilú postaviť sa pred súd. Samotná Furchnerová ešte pred začiatkom procesu vo vyhlásení uviedla, že sa nechce zúčastniť na pojednávaní. Podľa hovorkyne súdu Frederike Milhofferovej však nikto nepredpokladal, že sa bude starenka "aktívne vyhýbať procesu".



Irmgard Furchnerová pracovala ako stenografka a sekretárka v nacistickom koncentračnom tábore Stutthof od júna 1943 do apríla 1945. Podľa obžaloby vybavovala všetku korešpondenciu pre veliteľa SS Paula Wernera Hoppeho. Okrem iného písala príkazy na deportáciu a popravu, ktoré jej diktoval Hoppe.