Obžalovaný republikánsky kongresman Santos uviedol, že je nevinný

New York 10. mája (TASR) - Republikánsky kongresman George Santos obžalovaný z podvodu, nezákonného obohacovania, či klamstva na pôde Kongresu, v stredu pred súdom uviedol, že je nevinný. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Prokuratúra v newyorskom obvode Long Island voči v stredu zatknutému 34-ročnému kongresmanovi vzniesla obvinenia v 13 bodoch. Santos by mal byť prepustený na kauciu 500.000 dolárov.



Vypočúvanie na súde trvalo približne 15 minúť. Santosov právnik uviedol, že kongresman plánuje pokračovať vo svojej kampani na znovuzvolenie v novembri 2024, kam ho zvolili vlani v novembri.



Kongresman Santos je obžalovaný z klamania sponzorov počas volebnej kampane, keď peniaze prevádzal na svoj vlastný osobný účet. Tiež sa mal dopustiť nepravdivých vyjadrení na pôde snemovne o svojich aktívach a príjme, a pred zvolením poberal podporu v nezamestnanosti, na ktorú nemal nárok. V prípade uznania viny mu hrozí trest až 20 rokov odňatia slobody.



Santosa od marca vyšetrujú federálne úrady aj samotný štát New York. Pravdepodobne tiež falšoval svoj predvolebný životopis. Santos časť svojich klamstiev už priznal.



Členovia Demokratickej strany, aj niektorí republikáni žiadali Santosovo odstúpenie. Napriek tomu v polovici apríla oznámil, že chce v novembrových voľbách opäť kandidovať do Kongresu.