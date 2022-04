Obžalovaný z útokov v Paríži v roku 2015 sa ospravedlnil obetiam

Paríž 15. apríla (TASR) - Hlavný podozrivý na procese v prípade teroristických útokov v Paríži z roku 2015 Salah Abdeslam sa v piatok v závere svojej výpovede ospravedlnil obetiam a požiadal o odpustenie. TASR správu prevzala zo servisu agentúry AFP.



"Chcem vyjadriť sústrasť a ospravedlniť sa všetkým obetiam," vyhlásil Abdeslam pred súdom. "Viem, že nenávisť zostáva... Dnes vás prosím, aby ste ma nenávideli s miernosťou," povedal jediný z členov útočiaceho teroristického komanda, ktorý je stále nažive, a dodal: "Prosím vás, odpustite mi."



Toto vyjadrenie dramaticky ukončilo trojdňovú výpoveď Abdeslama, ktorý v prvých fázach procesu zachovával mlčanlivosť až na občasné výbuchy zlosti namierené proti súdu.



Abdeslam vo svojej výpovedi uviedol, že sa plánoval vyhodiť do vzduchu v plnom bare, zastavil sa však, keď uvidel ľudí, ktorých mal zabiť.



"Neľutujem to. Nezabil som týchto ľudí a nezomrel som," odpovedal na otázku svojej obhajkyne, či neľutuje, že svoj plán neuskutočnil.



Podľa predošlých správ mal Abdeslam na sebe údajne vestu samovražedného bombového atentátnika, ale namiesto toho, aby ju odpálil, ju odhodil na predmestí Paríža.



Pri sérii útokov v Paríži z 13. novembra 2015 páchatelia strieľali do ľudí v koncertnom klube Bataclan a v baroch a reštauráciách po meste, celkovo zabili 130 ľudí. Traja samovražední bomboví útočníci odpálili svoje vesty pred štadiónom Stade de France, kde práve prebiehal priateľský futbalový zápas Francúzska s Nemeckom. Na štadióne bol prítomný aj francúzsky prezident Francois Hollande, ktorého bezpečnostné zložky okamžite evakuovali.



K zodpovednosti za útoky sa prihlásila teroristická organizácia Islamský štát (IS). Celkovo z týchto zločinov obvinili 20 údajných islamských extrémistov.