Obzinová sa po proteste novinárov šéfkou v Českom rozhlase nestane

Praha 18. decembra (TASR) - Novinárka Jitka Obzinová nakoniec nebude viesť spravodajský úsek Českého rozhlasu (ČRo). Generálny riaditeľ ČRo René Zavoral to v piatkovej tlačovej správe odôvodnil potrebou zachovať stabilitu tohto média. Proti vymenovaniu Obzinovej vystúpilo v uplynulých dňoch niekoľko stoviek rozhlasových novinárov. Informoval o tom spravodajský portál iDNES.cz.



"Obidvom nám leží na srdci stabilita a silná pozícia Českého rozhlasu," vysvetlil Zavoral.



"Sme presvedčení, že táto situácia poškodila dôveryhodnosť ČRo," vyhlásil hovorca protestnej iniciatívy #nebudemezticha Václav Štefan. Iniciatíva požaduje, aby Zavoral budúci týždeň na stretnutí so zamestnancami detailne vysvetlil dôvody pôvodne ním presadzovanej personálnej zmeny.



Zavoral sa piatok popoludní stretol so šéfredaktormi Českého rozhlasu po tom, ako vyše 600 novinárov ČRo odmietlo vymenovanie Jitky Obzinovej za šéfku spravodajského úseku. V otvorenom liste žiadali Zavorala o iné riešenie. Novým šéfom spravodajstva sa môže stať dočasný šéfredaktor stanice ČRo Radiožurnál Ondřej Suchan, ktorý dostal čas na rozmyslenie do začiatku budúceho týždňa.



"V stávke je nezávislosť, vyváženosť a objektivita Českého rozhlasu," uvádza sa v otvorenom liste adresovanému Zavoralovi. Novinári sa odvolávajú na to, že Obzinová sa v minulosti podieľala na manipulácii spravodajstva.



Vymenovanie Obzinovej do čela spravodajského úseku ČRo počas týždňa odmietlo viacero politikov i novinárov, kritika sa zniesla aj na samotného generálneho riaditeľa. Obzinovú a Zavorala naopak podporili niektorí členovia Rady Českého rozhlasu.



To, že Obzinová bude viesť spravodajstvo ČRo, oznámilo médium spolu s ďalšími personálnymi zmenami v stredu. "Po vzájomnej dohode dôjde k zmene vo vedení v úseku spravodajstva. Jeho súčasného riaditeľa Jana Pokorného vystrieda Jitka Obzinová, reportérka, moderátorka, dramaturgička a skúsená mediálna manažérka s rozsiahlymi skúsenosťami či už z prostredia Českého rozhlasu a Českej televízie, tak aj súkromných médií," uviedol rozhlas v tlačovej správe.



Obzinová viedla od augusta 2009 do mája 2019 spravodajstvo a publicistiku v TV Prima. V čase jej pôsobenia vzbudila pozornosť informácia servera Hlidacipes.org, podľa ktorej boli zamestnanci spravodajského úseku televízie v septembri 2015 vedením vrátane Obzinovej inštruovaní, aby informácie o migračnej kríze vykresľovali ako riziko a ohrozenie a fakticky tak ignorovali zásady objektivity a vyváženosti, pripomína iDNES.cz