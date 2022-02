Guterres očakáva od Číny, že umožní komisárke OSN návštevu Sin-ťiangu

New York 5. februára (TASR) - Generálny tajomník OSN António Guterres oznámil čínskym lídrom, že od nich očakáva, že umožnia vysokej komisárke OSN pre ľudské práva Michelle Bacheletovej, aby vykonala "dôveryhodnú" návštevu Číny vrátane autonómnej oblasti Sin-ťiang. Podľa agentúry AFP to v sobotu uviedol Guterresov hovorca.



Ľudskoprávne organizácie - napr. aj Amnesty International - už dávnejšie upozorňujú na to, že ujgurská, kazašská a ďalšie väčšinovo moslimské etnické menšiny žijúce v autonómnej oblasti Sin-ťiang čelia systematickému štátnemu masovému zadržiavaniu, mučeniu a perzekúciám, ktoré spĺňajú parametre zločinov proti ľudskosti.



V minuloročnej výročnej správe Amnesty sa konštatuje, že čínske úrady sa od roku 2017 usilujú dôsledne vykoreniť náboženské tradície, kultúrne zvyky i regionálne jazyky etnických skupín s väčšinovo moslimským vierovyznaním. Úrady takto konajú pod zámienkou "boja proti terorizmu".



Čínske orgány tiež vybudovali sieť "prevýchovných" centier, ktoré Amnesty označuje za internačné tábory.



Americká vláda a predstavitelia piatich ďalších západných krajinách vyhlásili zaobchádzanie Číny s Ujgurmi v Sin-ťiangu za "genocídu", čo Peking rozhodne odmieta.



Agentúra AFP pripomenula, že aktivisti a zákonodarcovia netrpezlivo očakávajú správu OSN o ľudských právach v Sin-ťiangu, pričom tlak na jej zverejnenie sa zvýšil pred olympijskými hrami v Pekingu. OSN však koncom minulého mesiaca uviedla, že pred olympijskými hrami správu nezverejní.



Hongkonské noviny South China Morning Post uviedli, že Peking ustúpil a súhlasil s návštevou Bacheletovej v Sin-ťiangu – naznačujúc, že výmenou za to očakáva, že jej úrad zverejnenie správy odloží.



Čína Bacheletovej, bývalej prezidentke Čile, doteraz odopierala návštevu Sin-ťiangu.



Pokiaľ ide olympijské hry, Čína opakovane naliehala na svojich kritikov, aby ich prestali "politizovať".



Samotná Čína však na otvárací ceremoniál angažovala mladú ujgurskú športovkyňu, 20-ročnú bežkyňu na lyžiach, ktorá bola členkou poslednej štafety pred zapálením olympijského ohňa na piatkovom otváracom ceremoniáli. Tento krok mal podľa AFP jasný politický podtext.