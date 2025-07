Očakáva sa Trumpovo vyhlásenie k Rusku

Moskva 14. júla (TASR) - Osobitný vyslanec ruského prezidenta pre investičnú spoluprácu Kirill Dmitrijev vyzval Spojené štáty na konštruktívny dialóg, pomocou ktorého sa podľa neho dosiahne viac než verbálnym nátlakom. Uviedol to v nedeľu neskoro večer na sieti X - niekoľko hodín predtým, ako sa americký prezident Donald Trump chystá urobiť „zásadné vyhlásenie“ k Rusku. Informuje o tom TASR.



Trump dal po nedávnom telefonáte s Vladimirom Putinom opakovane najavo, že je z prístupu ruského prezidenta sklamaný. Putin podľa jeho slov nahovorí k vojne na Ukrajine „veľa somarín“. Trump naznačil, že na Rusko by mohol uvaliť ďalšie sankcie.



V nedeľu potom Trump oznámil, že Spojené štáty dodajú Ukrajine rakety systémov protivzdušnej obrany Patriot. Tieto zbrane podľa jeho slov nebudú stáť USA nič, pretože ich zaplatí Európska únia.



„Konštruktívny dialóg medzi Ruskom a USA vždy prinesie viac ako unavený, deštruktívny jazyk nátlaku. Len spolupráca prináša skutočný mier, stabilitu a globálnu bezpečnosť. Chyby a klamstvá (bývalého prezidenta USA Joea) Bidena budú napravené - svet si zaslúži niečo lepšie,“ napísal na X Dmitrijev, ktorý v apríli osobne rokoval vo Washingtone o zlepšení vzťahov s USA ako najvyšší predstaviteľ Kremľa od začiatku vojny na Ukrajine vo februári 2022.



Putinov spolupracovník zverejnil tiež svoje staršie príspevky, v ktorých sa vyjadroval k prieskumom verejnej mienky. Jeden z nich podľa neho v júni ukázal, že 61 percent Rusov verí, že Rusko by sa malo usilovať o priateľské vzťahy s USA. Dmitrijev to označil za dôkaz, že dialóg Putina s Trumpom funguje.



Prezident USA v pondelok o 10.00 h miestneho času (16.00 h SELČ) v Bielom dome prijme generálneho tajomníka NATO Marka Rutteho, ktorý je do utorka na návšteve USA. V ten istý deň chce mať Trump „zásadné vyhlásenie“ o svojej politike voči Rusku. Súbežne je na návšteve Ukrajiny jeho osobitný vyslanec Keith Kellogg.



Portál Axios predtým s odvolaním sa na dva oboznámené zdroje informoval, že Trump v pondelok oznámi aj nový plán vyzbrojovania Ukrajiny, ktorý by mal zahŕňať aj útočné zbrane. V jeho prístupe by išlo o zásadnú zmenu, pretože sa donedávna snažil tvrdiť, že poskytne len obranné zbrane, aby sa vyhol eskalácii konfliktu s Ruskom.



Podľa zdrojov existuje dôvod domnievať sa, že Trumpov plán pravdepodobne zahŕňa rakety dlhého doletu, ktoré by mohli dosiahnuť ciele hlboko na ruskom území vrátane Moskvy. Ani jeden z nich však nevedel o žiadnom konečnom rozhodnutí.



„Trump je na Putina naozaj nahnevaný. Jeho zajtrajšie vyhlásenie bude veľmi agresívne,“ povedal ešte v nedeľu pre Axios republikánsky senátor Lindsey Graham, ktorý v Kongrese spolu s demokratickým kolegom Richardom Blumenthalom inicioval sankcie, ktorá počítajú so zavedením vysokých ciel voči krajinám obchodujúcim s Ruskom. Podľa Grahama sa diskutuje o clách až do výšky 500 percent.