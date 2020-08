Očakávajte dlhú koronavírusovú pandémiu, varuje krajiny sveta WHO

Ženeva 2. augusta (TASR) - Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v sobotu varovala, že koronavírusová pandémia bude pravdepodobne trvať "dlho". Vyjadrenie prišlo po zasadnutí krízového výboru tejto špecializovanej inštitúcie OSN, ktorý posudzoval krízu šesť mesiacov po vyhlásení celosvetovej výstrahy, informovala agentúra AFP.



Výbor "poukázal na očakávané dlhé trvanie tejto pandémie COVID-19", uviedla WHO vo vyhlásení a varovala pred hrozbou "únavy pri reakcii" na pandémiu v dôsledku socioekonomického tlaku, ktorému sú vystavené krajiny sveta.



Výbor sa zišiel v piatok po štvrtý raz v súvislosti s koronavírusovou krízou, ktorú 30. januára vyhlásil za zdravotnícky núdzový stav medzinárodného rozsahu, čo je najvyšší stupeň varovania WHO.



Sedemnásti členovia výboru a 12 poradcovia sa podľa očakávaní jednomyseľne zhodli, že takýto stav naďalej trvá.



WHO vo vyhlásení po stretnutí uviedla, že globálnu úroveň nebezpečenstva, ktoré predstavuje ochorenie COVID-19, hodnotí ako stále "veľmi vysoké".



Nový koronavírus si od vlaňajšieho decembra, keď sa objavil v Číne, vyžiadal vyše 680.000 životov a nakazilo sa ním viac než 17,6 milióna ľudí, vyplýva z oficiálnych údajov zhromažďovaných agentúrou AFP.



Krízový výbor WHO vyzval túto organizáciu, aby podporovala krajiny pri príprave na nasadenie overenej liečby a vakcín, ako aj urýchlenie výskumu neobjasnených "kritických neznámych" aspektov vírusu SARS-CoV-2.



Krajiny sveta súčasne varoval, aby pripravili svoje zdravotné systémy na sezónnu chrípku a ďalšie choroby, ktoré sa môžu rozšíriť súbežne s novým koronavírusom. Vyzval ich tiež, aby "podporovali globálnu solidárnosť" v otázke COVID-19 a riešili dezinformácie o tomto víruse.



Výbor sa znova zíde v priebehu najbližších troch mesiacov.