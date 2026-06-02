Očakávania českých podnikov sú na najnižšej úrovni za dva roky
Podľa výkonného riaditeľa Firemného bankovníctva ČSOB Pavla Prokopa stoja za zhoršením nálady predovšetkým geopolitické riziká vyvolané konfliktom na Blízkom východe.
Autor TASR
Praha 2. júna (TASR) - České malé a stredné firmy aj podnikatelia vstúpili do tohto roka podstatne opatrnejšie než vlani. Ich optimizmus podľa aktuálneho prieskumu ČSOB Index očakávaní firiem výrazne schladila geopolitická situácia na Blízkom východe a s ňou spojený rast cien energií a ďalších vstupov. Podniky však zároveň zvyšujú dôraz na inovácie, efektivitu a využívanie umelej inteligencie. Informoval o tom server novinky.cz.
Index očakávaní firiem klesol od minuloročnej jesene o 11,5 bodu na hodnotu -4,4 bodu. Je to najnižšia úroveň od jari 2024, upozornila ČSOB. Pokles sa premietol do všetkých hlavných oblastí sledovania - teda očakávaného dopytu, investícií aj plánov na rozširovanie podnikania.
Podľa výkonného riaditeľa Firemného bankovníctva ČSOB Pavla Prokopa stoja za zhoršením nálady predovšetkým geopolitické riziká vyvolané konfliktom na Blízkom východe. „Hlavnou príčinou poklesu optimizmu českých firiem a podnikateľov je jednoznačne existencia nového významného negatívneho faktora - vojny na Blízkom východe a z nej vyplývajúci rast cien energií, surovín a celkovej neistoty,“ povedal Prokop.
Napriek opatrnejšej nálade však firmy podľa prieskumu pre Index plánujú aj naďalej investovať. Celkovo 78 % respondentov chce svoje podnikanie zachovať alebo ďalej rozširovať. Rast či stagnáciu investícií očakáva 58 % opýtaných a 61 % firiem predpokladá stabilný alebo vyšší dopyt.
Za najväčšie riziká podnikania označili respondenti práve rastúce ceny energií a palív, ktoré zmienilo 70 % opýtaných. Nasledujú vojnové konflikty (62,8 %) a kroky americkej administratívy (56,2 %). Podľa ČSOB sa turbulentné prostredie stáva novou realitou podnikania a firmy budú musieť stále viac posilňovať svoju odolnosť a flexibilitu.
Podniky sa však zároveň výraznejšie zameriavajú na internú efektivitu, technológie a získavanie kvalitných zamestnancov. Za najväčšiu príležitosť pre svoje podnikanie označilo 54,2 % manažérov práve nábor schopných ľudí. Nasledovali úspory a zvyšovanie efektivity (51,2 %) a nové technológie (43,5 %).
