Öcalan: Nedávne potýčky v Sýrii sú pokusom o sabotáž mieru v Turecku
Turecko aj Sýria sú vystavené dlhodobým nepokojom v regiónoch s kurdskou väčšinou pozdĺž spoločnej hranice.
Autor TASR
Istanbul 18. januára (TASR) - Nedávne ozbrojené potýčky v Sýrii medzi vládnymi silami a kurdskými bojovníkmi sú pokusom o „sabotáž“ mierového procesu medzi Tureckom a Stranou kurdských pracujúcich (PKK), povedal väznený zakladateľ zakázanej tureckej strany Abdullah Öcalan. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Öcalan, ktorý z väzenia vedie prebiehajúci turecký mierový proces, „vníma túto situáciu (v Sýrii) ako pokus sabotovať mierový proces“ v Turecku, uviedla delegácia tureckej prokurdskej Strany ľudovej rovnosti a demokracie (DEM) po sobotnej návšteve vo väzení.
Ankara začala nepriame rokovania s PKK koncom roka 2024 a Öcalan minulý rok vyzval svojich nasledovníkov, aby zložili zbrane a rozpustili sa po viac ako štyroch desaťročiach konfliktu, ktorý si vyžiadal najmenej 50.000 životov.
Delegácia, ktorá Öcalana navštívila na ostrove Imrali, kde je od roku 1999 v samoväzbe, uviedla, že „potvrdil svoj záväzok k mierovému procesu a demokratickej spoločnosti“ a vyzval, aby „boli podniknuté potrebné kroky na dosiahnutie pokroku“.
PKK vydala podobné varovanie začiatkom januára, keď uviedla, že zrážky v Sýrii „spochybňujú prímerie medzi naším hnutím a Tureckom“.
Öcalan koncom decembra tiež vyzval tureckú vládu, aby sprostredkovala mierovú dohodu medzi Kurdmi vedenými Sýrskymi demokratickými silami a dočasnou vládou v Damasku.
Sýrska armáda obsadila rozsiahle územia na severe krajiny a vytlačila SDF. Strety si vyžiadali niekoľko obetí.
Turecko, ktoré kurdských bojovníkov v Sýrii považuje za teroristickú skupinu napojenú na PKK, ocenilo sýrsku operáciu ako boj proti „teroristickým organizáciám“.
Turecko aj Sýria sú vystavené dlhodobým nepokojom v regiónoch s kurdskou väčšinou pozdĺž spoločnej hranice. V Sýrii dočasný prezident Ahmad Šara súhlasil so začlenením poloautonómnej správy Kurdov do centrálnej vlády, no pokračujúce ozbrojené zrážky a rôzne nezhody bránia implementácii dohody. Kurdské Sýrske demokratické sily (SDF) presadzujú decentralizovanú formu vlády, ktorú však Šara odmieta.
