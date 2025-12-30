< sekcia Zahraničie
Öcalan vyzval Turecko, aby sprostredkovalo dohodu medzi SDF a Damaskom
Turecko aj Sýria čelia dlhodobým nepokojom v regiónoch s kurdskou väčšinou pozdĺž spoločnej hranice.
Autor TASR
Ankara 30. decembra (TASR) - Väznený vodca zakázanej tureckej Strany kurdských pracujúcich (PKK) Abdullah Öcalan v utorok vyzval tureckú vládu, aby sprostredkovala mierovú dohodu medzi kurskými Sýrskymi demokratickými silami (SDF) a dočasnou vládou v Damasku. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Ozbrojené potýčky medzi medzi príslušníkmi sýrskej armády a SDF viedli k pochybnostiam o účinnosti dohody o integrácii bojovníkov tejto skupiny do armády, ktorá mala nadobudnúť platnosť do konca roka.
Öcalan preto vyzval Turecko, aby pomohlo zabezpečiť implementáciu dohody ohlásenej v marci medzi SDF a sýrskou vládou. Na jej čele stojí dočasný prezident Ahmad Šara, ktorého sily vlani zvrhli dlhoročného vládcu Bašára Assada.
„Je nevyhnutné, aby Turecko zohrávalo úlohu sprostredkovateľa, a to konštruktívne a so zameraním na dialóg,“ uviedol v správe, ktorú zverejnila turecká prokurdská Strana ľudovej rovnosti a demokracie (DEM).
„Je to kľúčové pre mier v regióne aj pre posilnenie mieru v samotnej krajine,“ dodal Öcalan, ktorý je už 26 rokov vo väzení.
„Základnou požiadavkou dohody podpísanej 10. marca medzi SDF a vládou v Damasku je demokratický politický model, ktorý umožní jednotlivým skupinám ľudí v Sýrii spoločne vládnuť,“ zdôraznil.
Turecko aj Sýria čelia dlhodobým nepokojom v regiónoch s kurdskou väčšinou pozdĺž spoločnej hranice.
V Turecku sa PKK tento rok na naliehanie Öcalana rozhodla začať proces odzbrojovania. V Sýrii Šara súhlasil so začlenením poloautonómnej správy Kurdov do centrálnej vlády, no pokračujúce ozbrojené zrážky a rôzne nezhody bránia implementácii dohody. SDF presadzujú decentralizovanú formu vlády, ktorá však Šara odmieta.
Turecký minister zahraničných vecí Hakan Fidan, ktorého vláda vníma kurdských bojovníkov za hranicou ako hrozbu, minulý týždeň vyzval SDF, aby neboli prekážkou stability.
Veliteľ SDF Mazlúm Abdí vo štvrtok povedal, že sa snažia zabrániť stroskotaniu rokovaní.
Turecko a jeho západní spojenci vrátane EÚ a Spojených štátov považujú PKK za teroristickú organizáciu. Okrem Turecka a Iraku je aktívna aj v Sýrii.
Ozbrojené potýčky medzi medzi príslušníkmi sýrskej armády a SDF viedli k pochybnostiam o účinnosti dohody o integrácii bojovníkov tejto skupiny do armády, ktorá mala nadobudnúť platnosť do konca roka.
Öcalan preto vyzval Turecko, aby pomohlo zabezpečiť implementáciu dohody ohlásenej v marci medzi SDF a sýrskou vládou. Na jej čele stojí dočasný prezident Ahmad Šara, ktorého sily vlani zvrhli dlhoročného vládcu Bašára Assada.
„Je nevyhnutné, aby Turecko zohrávalo úlohu sprostredkovateľa, a to konštruktívne a so zameraním na dialóg,“ uviedol v správe, ktorú zverejnila turecká prokurdská Strana ľudovej rovnosti a demokracie (DEM).
„Je to kľúčové pre mier v regióne aj pre posilnenie mieru v samotnej krajine,“ dodal Öcalan, ktorý je už 26 rokov vo väzení.
„Základnou požiadavkou dohody podpísanej 10. marca medzi SDF a vládou v Damasku je demokratický politický model, ktorý umožní jednotlivým skupinám ľudí v Sýrii spoločne vládnuť,“ zdôraznil.
Turecko aj Sýria čelia dlhodobým nepokojom v regiónoch s kurdskou väčšinou pozdĺž spoločnej hranice.
V Turecku sa PKK tento rok na naliehanie Öcalana rozhodla začať proces odzbrojovania. V Sýrii Šara súhlasil so začlenením poloautonómnej správy Kurdov do centrálnej vlády, no pokračujúce ozbrojené zrážky a rôzne nezhody bránia implementácii dohody. SDF presadzujú decentralizovanú formu vlády, ktorá však Šara odmieta.
Turecký minister zahraničných vecí Hakan Fidan, ktorého vláda vníma kurdských bojovníkov za hranicou ako hrozbu, minulý týždeň vyzval SDF, aby neboli prekážkou stability.
Veliteľ SDF Mazlúm Abdí vo štvrtok povedal, že sa snažia zabrániť stroskotaniu rokovaní.
Turecko a jeho západní spojenci vrátane EÚ a Spojených štátov považujú PKK za teroristickú organizáciu. Okrem Turecka a Iraku je aktívna aj v Sýrii.