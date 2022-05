Americká kongresmanka Ocasiová-Cortezová sa zasnúbila

New York 20. mája (TASR) - Americká kongresmanka Alexandria Ocasiová-Cortezová vo štvrtok oznámila zasnúbenie so svojím dlhoročným partnerom Rileym Robertsom, marketingovým odborníkom, s ktorým sa zoznámila pred viac ako desiatimi rokmi, keď spolu študovali na Bostonskej univerzite. Informovala o tom agentúra AFP.



Dvojica sa zasnúbila minulý mesiac v Portoriku, kde žije Ocasiovej-Cortezovej rodina. Pre web Insider a neskôr aj na sociálnych sieťach to potvrdila aj samotná demokratická kongresmanka.



Ocasiová-Cortezová bola do Snemovne reprezentantov zvolená v novembri 2018. Vo svojich 29 rokoch sa stala najmladšou kongresmankou v dejinách USA. Bola charizmatickou hviezdou "štvorice" progresívnych kongresmaniek – a práve ich zvolením získali v Snemovni reprezentantov opäť väčšinu demokrati.