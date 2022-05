Ocenili ruskú novinárku, ktorá protestovala v živom vysielaní

Praha 25. mája (TASR) - Tohtoročnou laureátkou Ceny Václava Havla za ľudské práva sa stala ruská novinárka Marina Ovsiannikovová, ktorá v marci protestovala proti ruskému vpádu na Ukrajinu narušením živého vysielania ruskej štátnej televízie Prvý kanál.



Ovsiannikovová si ocenenie prevzala na ceremónii, ktorá sa konala v stredu v nórskom hlavnom meste Oslo, informuje stanica Slobodná Európa (RFE/RL).



Toto ocenenie každoročne udeľuje Parlamentné zhromaždenie Rady Európy (PZ RE) s cieľom uctiť si "význačné" aktivity občianskej spoločnosti v oblasti ochrany ľudských práv.



Ovsiannikovová (43) vtrhla 14. marca do vysielacieho štúdia spravodajskej relácie Vremia na ruskom Prvom kanáli, pričom v ruke držala plagát s nápisom "Zastavte vojnu. Neverte propagande. Klamú vám". Zakričala tiež: "Zastavte vojnu. Nie vojne."



Hoci to vyvolalo vlnu podpory na celom svete, Kremeľ jej konanie odsúdil. Bola obvinená z "diskreditácie" ozbrojených síl. Novinárka následne odišla do Nemecka a v apríli sa zamestnala ako nezávislá korešpondentka denníka Die Welt.



Cena Václava Havla za ľudské práva je medzinárodné ocenenie za mimoriadny prínos jednotlivca alebo mimovládnej inštitúcie k ochrane ľudských práv. Ocenenie udeľujú každoročne od roku 2013 a jeho súčasťou je prémia 60.000 eur.