Oceňovaného alžírskeho spisovateľa odsúdili za článok na päť rokov

Alžír 27. marca (TASR) - Súd v meste Alžír odsúdil vo štvrtok oceňovaného alžírskeho spisovateľa Boualema Sansala na päť rokov väzenia. Sansalov prípad vyvolal najvážnejšiu diplomatickú krízu medzi Alžírskom a Francúzskom za posledné desaťročia. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Sansal, ktorý v minulosti pôsobil ako vysokopostavený štátny úradník, je hlasným kritikom alžírskej vlády a antiislamistom. Píše po francúzsky a má aj francúzske občianstvo, konštatoval spravodajský web France 24.



V Alžírsku bol stíhaný za svoj článok pre francúzsky krajne pravicový web Frontires, v ktorom podporil stanovisko Maroka, že jeho územie bolo pod francúzskou kolonizáciou oklieštené v prospech Alžírska. Obvinili ho z podkopávania národnej jednoty, urážky konštituovaného orgánu (armády), podkopávania národného hospodárstva a vlastníctva videí a publikácií ohrozujúcich národnú bezpečnosť a stabilitu. Spisovateľ všetky obvinenia odmietal.



Zatiaľ čo vo Francúzsku časť verejnosti a politikov - vrátane krajne pravicových lídrov Marine Le Penovej a Érica Zemmoura - tento týždeň v Paríži demonštrovala, aby požadovala spisovateľovo prepustenie, alžírske médiá naďalej trvajú na tom, že jeho tvrdenia v článku sú vážne. Podľa webu Algérie Patriotique je Sansal „falošným mučeníkom, ktorý nie je stíhaný za to, že odsúdil nespravodlivosť, ale za to, že relativizoval (francúzsku) kolonizáciu“.



Prokuratúra pre Sansala pôvodne žiadala desať rokov odňatia slobody a pokutu milión dinárov (asi 7000 eur).



Web France 24 napísal, že vo všeobecnosti sa očakávalo, že súd vynesie nižší trest, ako žiadala prokuratúra. Podľa advokáta Muhammada Baghdádího súd bral do úvahy Sansalov vek, onkologické ochorenie i fakt, že jeho register trestov je bez záznamu.



Podľa iného zdroja sa alžírsky štát nižším trestom snaží „zachovať si tvár a nechať si otvorené dvere pre prípadnú prezidentskú milosť“, ktorá môže byť udelená na konci pôstneho mesiaca ramadán alebo 5. júla pri príležitosti tradičného udeľovania milostí k Dňu nezávislosti a mládeže.



Vzťahy medzi Francúzskom a Alžírskom sa prudko zhoršili po tom, čo francúzsky prezident Emmanuel Macron v júli 2024 uznal plán autonómie pod marockou suverenitou pre Západnú Saharu. Toto neautonómne územie, ktorého štatút ešte musí definovať Organizácia Spojených národov, je už 50 rokov dejiskom konfliktu medzi Marokom, ktoré de facto ovláda okolo 80 percent jeho územia, a separatistami z frontu Polisario podporovanými Alžírskom.



V českom preklade Sansalovi vyšli knihy 2084 - Konec světa a Němcova vesnice aneb Deníky bratří Schillerových.