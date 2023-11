Oceňovaný americký režisér Terrence Malick má 80 rokov

Ottawa/Bratislava 30. novembra (TASR) - Filmy amerického režiséra Terrencea Malicka ocenili prestížnymi filmovými cenami ako Zlatý medveď či Zlatá palma a boli tiež nominované na Oscara vo viacerých kategóriách. Filmový tvorca, ktorý si udržuje odstup od médií, bude mať vo štvrtok 30. novembra 80 rokov.



Terrence Malick sa narodil 30. novembra 1943 v meste Ottawa, ležiacom v americkom štáte Illions. Doktorát z filozofie dosiahol na Harvardovej univerzite. Štipendijné štúdium na anglickom Oxforde nedokončil a vrátil sa do Spojených štátov amerických (USA), kde sa živil ako novinár a prednášal aj filozofiu na Massachusettskom technologickom inštitúte.



Okrem filozofie ho však zaujímala aj kinematografia, a preto začal študovať na Americkom filmovom inštitúte, ktorý ukončil absolventským filmom Lanton Mills. Ako scenárista sa podieľal na filmoch Drive, He Said (r. Jack Nicholson, 1971), Drsný Harry (Dirty Harry, r. Don Siegel, 1973), Deadhead Miles (r. Vernon Zimmerman, 1973) a The Dion Brothers (r. Jack Starrett, 1974).



Ako režisér debutoval v roku 1973 filmom Zapadákov (Badlands), v ktorom hlavnú postavu stvárnil Martin Scheen. Malickov debut ocenili Zlatou mušľou za najlepší film na Medzinárodnom filmovom festivale v San Sebastiáne. Kritikmi oceňovaný bol aj jeho druhý film Nebeské dni (Days of Heaven) z roku 1978, v ktorom sa v hlavných úlohách predstavili Richard Gere a Brooke Adamsová. Na filmovom festivale v Cannes ocenili Malicka cenou za najlepšiu réžiu.



Po tomto umeleckom, ale nie však komerčnom úspechu, sa Malick režisérsky na 20 rokov odmlčal. Do kinematografie sa vrátil v roku 1998 úspešnou vojnovou drámou Tenká červená čiara (The Thin red Line). Hlavné postavy amerických vojakov bojujúcich počas druhej svetovej, ktorí majú obsadiť ostrov Guadalcanal, stvárnili hollywoodske hviezdy Sean Penn, George Clooney, Nick Nolte, Woody Harrelson, ale aj Adrien Brody, James Caviezel či John Cusack. Film ocenili na berlínskom festivale Berlinale Zlatým medveďom v hlavnej kategórii najlepší film.



Svoju interpretáciu vzťahu anglického kapitána Johna Smitha a indiánky Pocahontas zo začiatku 17. storočia ponúkol v snímke Nový svet (The New World) z roku 2005. Kapitána stvárnil Colin Farell a legendárnu indiánku Q´orianka Kilcherová. Film nominovali na Oscara za kameru.



Divákov, ale aj filmových kritikov zaskočil v roku 2011 filozoficko-poetickým filmom Strom života (The Tree of Life). V rodinnej ságe z amerického stredozápadu z 50. rokov 20. storočia sa v hlavných úlohách predstavili Brad Pitt a Sean Penn. Obrazovo monumentálny film ocenili na filmovom festivale v Cannes Zlatou palmou ako najlepší film za rok 2011.



Rok po Strome života mala premiéru Malickova romantická dráma To the Wonder (K zázraku), v ktorej hlavné postavy zveril Benovi Affleckovi a Oľge Kurylenko.



V roku 2015 nakrútil ďalší ambiciózny projekt Rytier pohárov (Knight of Cups) o hollywoodskom scenáristovi v podaní Christiana Balea, ktorý hľadá zmysel svojej existencie v modernej civilizácii.



O dva roky neskôr sa predstavil romantickou drámou Od piesni k piesni (Song to Song) inšpirovanou rockenrollovou scénou v texaskom Austine a k téme druhej svetovej vojny sa vrátil filmom A Hidden Life (Skrytý život) z roku 2019.