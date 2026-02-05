Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 5. február 2026Meniny má Agáta
< sekcia Zahraničie

OCHA: Osadníci na Západnom brehu zapríčinili rekordné vysídlenie

.
Palestínčania vynášajú telo muža, ktorý zahynul pri izraelskom leteckom útoku na Pásmo Gazy, počas jeho pohrebu pred nemocnicou Násír Hospital v meste Chán Júnis, na juhu Pásma Gazy 4. februára 2026. Foto: TASR/AP

Úrad Vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) v januári informoval, že násilie osadníkov sa stalo jedným z hlavných faktorov núteného vysídľovania na Západnom brehu Jordánu.

Autor TASR
Ramalláh 5. februára (TASR) - Násilie a obťažovanie zo strany izraelských osadníkov na okupovanom Západnom brehu Jordánu zapríčinilo v januári vysídlenie najmenej 694 Palestínčanov, uviedol Úrad OSN pre humanitárne záležitosti (OCHA). Ide o najvyšší počet vysídlených osôb na tomto území od vypuknutia vojny v Pásme Gazy v októbri 2023. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Úrad Vysokého komisára OSN pre ľudské práva (OHCHR) v januári informoval, že násilie osadníkov sa stalo jedným z hlavných faktorov núteného vysídľovania na Západnom brehu Jordánu.

Počet vysídlených osôb bol v januári obzvlášť vysoký z dôvodu vysídlenia celej pastierskej komunity v údolí Jordánu, ktorej 130 rodín odišlo po mesiacoch obťažovania.

Izraelská mimovládna organizácia Peace Now vo svojej správe v roku 2025 uviedla, že osadníci na Západnom brehu Jordánu využívajú stáda zvierat, aby si zabezpečili prítomnosť na poľnohospodárskych pozemkoch, ktoré používajú palestínske komunity, a postupne im odopierajú prístup do týchto oblastí.

Na to, aby vyhnali Palestínčanov, osadníci s podporou izraelskej vlády a armády využívajú rôzne spôsoby, ako napríklad obťažovanie, zastrašovanie a násilie, tvrdí mimovládna organizácia.

„Nikto nevyvíja nátlak na Izrael alebo na izraelské orgány, aby to zastavili, a osadníci to cítia, cítia úplnú beztrestnosť a že v tom môžu slobodne pokračovať,“ povedala Allegra Pachecová zo skupiny na podporu palestínskych komunít nazývanej Konzorcium na ochranu Západného brehu Jordánu.

Pachecová tvrdí, že ak ide o palestínske územia, všetka pozornosť je upriamená na Pásmo Gazy, zatiaľ čo „pokračujú etnické čistky na Západnom brehu a nikto nevenuje pozornosť“ tomuto územiu.

Palestínčania sú zo svojich domov vyháňaní aj preto, že im ich izraelská armáda búra. Odôvodňuje to tým, že sú postavené bez povolenia. OCHA tvrdí, že v januári bolo v dôsledku demolácie domov vysídlených 182 Palestínčanov.

Izrael okupuje Západný breh Jordánu od roku 1967. Na tomto území žije približne 490.000 Izraelčanov v osadách, ktoré sú podľa medzinárodného práva nelegálne. Západný breh je domovom pre približne tri milióny Palestínčanov.
.

Neprehliadnite

V škole v Novom Meste nad Váhom sa strieľalo, dvoch žiakov ošetrovali

SKVELÁ ŽILINA: V šestnásťfinále mládežníckej LM zdolala Liverpool 2:1

Prezident prijal poverovacie listiny od veľvyslancov Ruska a Izraela

Trump podpísal rozpočtový zákon, shutdown sa tak končí