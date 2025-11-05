< sekcia Zahraničie
OCHA: Pri útoku v sudánskom štáte Severný Kordofán zahynulo 40 ľudí
Kordofán sa v uplynulých týždňoch stal najnovším bojiskom medzi RSF a regulárnou sudánskou armádou, ktoré od apríla 2023 vedú vojnu.
Autor TASR
Chartúm 5. novembra (TASR) - Útok v meste al-Ubajjid v sudánskom štáte Severný Kordofán si vyžiadal 40 mŕtvych a desiatky zranených, oznámil v stredu Úrad OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA). K útoku došlo počas pohrebu, OCHA však nespresnil, kto je zaň zodpovedný. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
OCHA vo vyhlásení zverejnenom na svojej internetovej stránke uviedol, že situácia v Kordofáne sa zhoršuje. „Miestne zdroje hlásia, že pri včerajšom útoku na pohrebné obrady v al-Ubajjide, hlavnom meste štátu Severný Kordofán, zahynulo 40 civilistov a desiatky utrpeli zranenia,“ tvrdí úrad OSN.
AFP pripomína, že k tomuto útoku došlo v čase, keď polovojenské Sily rýchlej podpory (RSF) zrejme pripravujú ofenzívu na spomínané mesto, pričom armádne jednotky sa tiež zhromažďujú v snahe ich odraziť.
„OCHA znova vyzýva na okamžité zastavenie nepriateľských akcií a všetky strany na ochranu civilistov a rešpektovanie medzinárodného humanitárneho práva,“ uviedol úrad. Zároveň nalieha na všetky strany konfliktu, aby zabezpečili bezpečný a nerušený prístup humanitárnych pracovníkov a dodávok k ľuďom v núdzi.
Kordofán sa v uplynulých týždňoch stal najnovším bojiskom medzi RSF a regulárnou sudánskou armádou, ktoré od apríla 2023 vedú vojnu. Tá si vyžiadala desaťtisíce obetí a takmer 12 miliónov vysídlených ľudí, pričom OSN tvrdí, že vojna vyvolala najväčšiu krízu vysídlenia a hladu na svete. Milícia má v súčasnosti pod kontrolou takmer celý Dárfúr na západe Sudánu. RSF obviňujú z hromadných vrážd, znásilnení a etnicky motivovaného vysídľovania. Sudánska armáda je taktiež obviňovaná z vojnových zločinov vrátane útokov na civilné ciele.
RSF v októbri vyhlásili, že obsadili mesto al-Fášir, ktoré obliehali rok a pol. Podľa AFP v súčasnosti armáda a RSF bojujú o al-Ubajjid, ktoré je kľúčovým logistickým centrom spájajúcim Dárfúr s Chartúmom.
OCHA vo vyhlásení zverejnenom na svojej internetovej stránke uviedol, že situácia v Kordofáne sa zhoršuje. „Miestne zdroje hlásia, že pri včerajšom útoku na pohrebné obrady v al-Ubajjide, hlavnom meste štátu Severný Kordofán, zahynulo 40 civilistov a desiatky utrpeli zranenia,“ tvrdí úrad OSN.
AFP pripomína, že k tomuto útoku došlo v čase, keď polovojenské Sily rýchlej podpory (RSF) zrejme pripravujú ofenzívu na spomínané mesto, pričom armádne jednotky sa tiež zhromažďujú v snahe ich odraziť.
„OCHA znova vyzýva na okamžité zastavenie nepriateľských akcií a všetky strany na ochranu civilistov a rešpektovanie medzinárodného humanitárneho práva,“ uviedol úrad. Zároveň nalieha na všetky strany konfliktu, aby zabezpečili bezpečný a nerušený prístup humanitárnych pracovníkov a dodávok k ľuďom v núdzi.
Kordofán sa v uplynulých týždňoch stal najnovším bojiskom medzi RSF a regulárnou sudánskou armádou, ktoré od apríla 2023 vedú vojnu. Tá si vyžiadala desaťtisíce obetí a takmer 12 miliónov vysídlených ľudí, pričom OSN tvrdí, že vojna vyvolala najväčšiu krízu vysídlenia a hladu na svete. Milícia má v súčasnosti pod kontrolou takmer celý Dárfúr na západe Sudánu. RSF obviňujú z hromadných vrážd, znásilnení a etnicky motivovaného vysídľovania. Sudánska armáda je taktiež obviňovaná z vojnových zločinov vrátane útokov na civilné ciele.
RSF v októbri vyhlásili, že obsadili mesto al-Fášir, ktoré obliehali rok a pol. Podľa AFP v súčasnosti armáda a RSF bojujú o al-Ubajjid, ktoré je kľúčovým logistickým centrom spájajúcim Dárfúr s Chartúmom.