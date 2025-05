Úrad OSN: Sto percent obyvateľov Gazy je ohrozených hladomorom

Ženeva 30. mája (TASR) - Pásmo Gazy je „jedinou vyhradenou oblasťou“ na Zemi, kde je celé obyvateľstvo ohrozené hladomorom, povedal v piatok hovorca Úradu OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA) Jens Laerke. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.



„Gaza je najhladnejším miestom na Zemi,“ vyhlásil hovorca. „Je to jediná vymedzená oblasť, krajina alebo vyhradené územie v rámci krajiny, kde je celé obyvateľstvo ohrozené hladomorom. Celých 100 percent obyvateľstva je ohrozených hladomorom,“ konštatoval Laerke.



Izrael od 2. marca blokoval prísun humanitárnej pomoci do vojnou zničeného Pásma Gazy. Minulý týždeň po medzinárodnom tlaku povolil vstup obmedzeného počtu vozidiel s pomocou na toto územie. Hovorca OCHA však uviedol, že Izrael blokuje všetku humanitárnu pomoc okrem minimálneho množstva, ktoré vchádza do Gazy, pričom do enklávy takmer vôbec nevstupujú potraviny pripravené na konzumáciu.



„To, čo sme boli schopní priniesť, je múka,“ povedal na piatkovej tlačovej konferencii. „To nie je pripravené na konzumáciu, však? Treba to uvariť,“ uviedol.



Laerke tvrdí, že len 900 kamiónov dostalo od Izraela povolenie dostať sa na hranice s Gazou a odtiaľ kombinácia byrokratických a bezpečnostných prekážok takmer znemožňuje bezpečné doručenie pomoci na toto územie. Doteraz na gazskej strane hranice vyložili iba 600 nákladných áut a menší počet z nich následne aj vyzdvihli, a to z viacerých bezpečnostných dôvodov. Konštatoval, že toto obmedzené množstvo pomoci je len „kvapkové podávanie jedla“.



Misia na dodanie pomoci je podľa jeho slov „v operačných putách, ktoré z nej robia jednu z najobmedzenejších humanitárnych operácií“, a to nielen v dnešnej dobe, ale aj v histórii.