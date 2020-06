Ochorenie COVID-19 si vyžiadalo už vyše 400.000 úmrtí

Paríž 7. júna (TASR) - Pandémia nového druhu koronavírusu si od konca minulého roka, keď v Číne došlo k jej vypuknutiu, vyžiadala už viac než 400.000 mŕtvych. Vyplýva to z najnovšej bilancie, ktorú na základe oficiálnych zdravotníckych údajov v nedeľu poobede zverejnila tlačová agentúra AFP.



Celkovo podľahlo chorobe COVID-19, ktorú nový druh koronavírusu vyvoláva, 400.052 ľudí. Zatiaľ čo takmer polovicu úmrtí eviduje Európa (183.428), najviac postihnutou krajinou zostávajú Spojené štáty - úrady tu zaznamenali vyše 1,9 milióna prípadov nákazy a 109.802 súvisiacich úmrtí.



Na druhom mieste je Británia (40.542 úmrtí) nasledovaná Brazíliou (35.930 úmrtí), Talianskom (33.846 úmrtí) a Francúzskom (29.142 úmrtí).



Prudký nárast prípadov nákazy a úmrtí v Brazílii spravil z Latinskej Ameriky nové ohnisko ochorenia. Údaje z tejto krajiny však obklopujú pochybnosti keďže brazílske ministerstvo zdravotníctva v piatok stiahlo aktuálne oficiálne čísla a neskôr ich nahradilo staršími údajmi.



Regionálne zdravotnícke úrady obviňujú vládu krajne pravicového brazílskeho prezidenta Jaira Bolsonara z toho, že obete pandémie "robí neviditeľnými", všíma si AFP.



"Zo zdravotníckeho hľadiska sme svedkami jednej tragédie. Neinformovanie značí, že štát je škodlivejší než samotný vírus," vyhlásil bývalý minister zdravotníctva Luiz Henrique Mandetta, ktorého Bolsonaro v apríli odvolal.



Prezident od začiatku epidémie tvrdí, že nebezpečenstvo koronavírusu je zveličené. Bolsonaro zároveň zdôrazňuje, že jeho prioritou je zachovať fungujúcu ekonomiku, a to napriek tomu, že Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v apríli vyhlásila Latinskú Ameriku za nové epicentrum pandémie.



Saudská Arábia v nedeľu oznámila, že počet prípadov nákazy v tomto kráľovstve presiahol číslo 100.000, pričom nová vlna infekcií prichádza iba niekoľko týždňov predtým, ako sa začne hadždž - islamská púť do Mekky.



Celkovo je v Saudskej Arábii nakazených 101.914 ľudí, čo je najviac v oblasti Perzského zálivu. Ochoreniu v kráľovstve podľahlo dosiaľ 712 pacientov. Nárast prípadov nákazy prichádza súbežne s uvoľňovaním opatrení týkajúcich sa pohybu obyvateľstva. Denný prírastok prípadov nákazy tu v nedeľu už druhý deň po sebe prekročil číslo 3000.