Ochorením v Tanzánii, na ktoré zomrelo 5 ľudí, bola marburská horúčka

Dar es Salaam 21. marca (TASR) - Záhadné ochorenie, ktorému v Tanzánii podľahlo päť ľudí, odborníci identifikovali ako marburskú hemoragickú horúčku. Podľa agentúry AFP to v utorok uviedlo tanzánske ministerstvo zdravotníctva, informuje TASR.



Ministerka zdravotníctva Ummy Mwalimuová vyzvala občanov, aby zachovali pokoj, a ubezpečila, že vláde sa podarilo dostať šírenie choroby pod kontrolu. Dodala, že traja pacienti sa liečia v nemocnici a úrady trasujú ich 161 kontaktov.



Vláda minulý týždeň vyslala do regiónu Kagera na severozápade Tanzánie v pohraničí s Ugandou tím rýchlej reakcie, aby vtedy ešte neidentifikovanú chorobu preskúmal.



Vírus marburg je veľmi nebezpečný patogén: postihuje niekoľko telesných orgánov a spôsobuje vysokú horúčku a krvácanie. Patrí do čeľade vírusov nazývaných filovírusy, kam patrí aj vírus ebola, ktorý v Afrike spôsobil niekoľko epidémií.



Vírus marburg prirodzene šíri druh netopiera kaloň plavý (alebo kaloň palmový), no samotné kalone tento vírus neohrozuje. Môžu ho však preniesť na primáty vo svojej blízkosti vrátane ľudí. Následne môže nastať prenos z človeka na človeka, a to cez kontakt s krvou alebo inými telesnými tekutinami.



Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) medzičasom ocenila rýchlu reakciu Tanzánie na vypuknutie nákazy a dodala, že je pripravená pomáhať pri jej zvládaní.



Susedná Uganda, ktorá epidémiu spôsobenú týmto vírusom zažila v roku 2017, uviedla, že je v "stave vysokej pohotovosti".



Na toto ochorenie v súčasnosti neexistujú žiadne vakcíny ani antivírusová liečba, ale v štádiu vyhodnocovania sú viaceré liečebné postupy vrátane podávania krvných produktov, imuno- a farmakoterapií. Objavili sa aj prví "kandidáti" na očkovaciu látku proti tejto chorobe.