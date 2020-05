Ochoreniu podobnému Kawasakiho chorobe podľahlo dieťa z Marseille

Marseille 15. mája (TASR) – Deväťročné dieťa postihnuté ochorením podobným na Kawasakiho chorobu zomrelo koncom minulého týždňa v Marseille na juhu Francúzska. Ide o prvý takýto prípad v krajine, kde od 1. marca lekári nahlásili najmenej 125 prípadov podobného ochorenia u detí. Informoval o tom v piatok spravodajský portál LCI.



Dieťa zomrelo na "neurologické poškodenie súvisiace so zástavou srdca". Výsledok sérologického vyšetrenia preukazoval, že "bolo v kontakte" s koronavírusom SARS-CoV-2, aj keď sa uňho nevyvinuli syndrómy infekčnej choroby COVID-19, uviedol Fabrice Michel, primár detského resuscitačného oddelenia v nemocnici La Timone v Marseille.



U dieťaťa z Marseille došlo doma k zástave srdca. V tomto stave bolo prevezené do nemocnice, kde však po siedmich dňoch hospitalizácie minulú sobotu zomrelo.



Podobné prípady detí postihnutých zápalovým ochorením so symptómami podobnými zriedkavému stavu známemu ako Kawasakiho choroba, pravdepodobne súvisiacim s chorobou COVID-19, hlásilo za posledné tri týždne už viacero štátov sveta.



Vo Francúzsku v čase od 1. marca do 12. mája zaregistrovali 125 takýchto prípadov. Priemerný vek týchto detí je osem rokov. Polovica z nich trpí zápalom myokardu, hlavného srdcového svalu.



Zo štatistiky tiež vyplýva, že polovicu prípadov ochorenia (58 percent) zaznamenali v metropolitnej oblasti Paríža, v regióne Ile-de-France. Ukazuje sa tiež, že väčšina pacientov má korene v západnej Indii a Afrike, dodal denník Le Parisien.



Kawasakiho choroba je akútne horúčkové ochorenie, ktoré je charakteristické zápalom malých a stredne veľkých ciev. Najfrekventovanejšie zasahuje koronárne tepny, čiže cievy zásobujúce kyslíkom a živinami srdce. Jeho závažnou komplikáciou môže byť aneuryzma, čo je vydutie - rozšírenie cievy. Choroba je multisystémová, čo znamená, že postihuje aj iné časti organizmu, nielen cievy.



Francúzsky úrad verejného zdravotníctva uviedol, že malí pacienti vo Francúzsku trpiaci myokarditídou majú príznaky "pripomínajúce prejavy Kawasakiho choroby, ale s oveľa výraznejšími prejavmi zápalového ochorenia", čo znamená, že ide zrejme o atypickú formu Kawasakiho choroby, uvádzanú v anglicky písanej odbornej literatúre ako "Kawasaki-like".



Podľa bilancie zo štvrtka Francúzsko eviduje 27 425 obetí epidémie vyvolanej novým typom koronavírusu. Do tejto bilancie bol zahrnutý aj prípad dieťaťa z Marseille, uviedla LCI s tým, že zdravotnícke úrady nemajú pochybnosti o spojitosti tohto prípadu s epidémiou COVID-19.