Medveď baribal vnikol do Disneyho zábavného parku

Orlando 19. septembra (TASR) – Divý medveď baribal vnikol v pondelok ráno do zábavného parku Walt Disney World na Floride. Zdržalo sa tým otvorenia niektorých atrakcií, neskôr sa ho však podarilo odchytiť, informuje TASR na základe správy agentúry AP.



Zamestnanci parku a Úradu na ochranu rýb a divých zvierat (FWC) štátu Florida sa medveďa pokúšali odchytiť, čo sa podľa vyjadrenia parku podarilo v popoludňajších hodinách.



"Väčšinou je najlepšie dať medveďom priestor, aby odišli samé, no vzhľadom na situáciu sa naši zamestnanci rozhodli medveďa odchytiť a premiestniť," uviedli vo vyhlásení zástupcovia FWC.



Medveď zrejme hľadal potravu, aby si vytvoril tukové zásoby na zimu, dodali zástupcovia FWC.



Medveď baribal, známy aj ako medveď čierny, je druh severoamerického medveďa obývajúci najmä severské lesy a tundry Kanady, no vyskytuje sa aj v močiaroch Louisanny a subtropických lesoch Floridy a Mexika. Na rozdiel od niektorých iných druhov medveďov sa vie znamenite šplhať po stromoch a dokáže aj výborne plávať. Radí sa k šelmám, no väčšinu jeho potravy tvoria rastliny. Nepohrdne však ani medom, vajíčkami vtákmi, či rybami.