Ochranári varujú pred zlými podmienkami rýb v Severnom a Baltskom mori

Hamburg 21. augusta (TASR) - Rybárske oblasti v Severnom a Baltskom mori sú ohrozené zmenou klímy a nadmerným výlovom, varuje Svetový fond na ochranu prírody (WWF). TASR správu prevzala z tlačovej agentúry DPA.



"Uplynulých päť rokov bolo pre slede v Baltskom mori najhorších v histórii, ich zotavenie bude trvať dlho. A populácia tresky v západnej časti Baltského mora sa v ostatných rokoch úplne zrútila," uviedla v pondelok Karoline Schachtová, odborníčka WWF-Nemecko na rybolov.



WWF vyzvala na vytvorenie veľkých chránených oblastí pre voľne žijúce živočíchy v Baltskom a Severnom mori, kde by boli vchránené pred komerčným rybolovom. Skupina tiež vyzvala na prísnejšiu kontrolu komerčného lovu rýb.



Lepšia ochrana a zachovanie populácií rýb v Severnom a Baltskom mori by podľa WWF mohlo Nemcom umožniť, aby opäť začali pravidelne konzumovať lokálne ulovené ryby.



"Ryby z domácej produkcie sú v súčasnosti vzácnosťou," povedala Schachtová. Podľa nej sa približne 80 percent rýb a morských plodov do Nemecka dováža - napríklad aljašská treska, tuniak alebo krevety. Väčšina z nich je konzervovaná alebo zmrazená.



"Ak chceme naďalej konzumovať miestne voľne žijúce ryby, musíme urýchlene zlepšiť ich životné podmienky. Zdravé populácie rýb existujú len v zdravých moriach - je to neoddeliteľne prepojené," zdôraznila Schachtová.



Podľa údajov informačného centra pre ryby nakúpili vlani nemecké domácnosti vyše 434.000 ton rýb a morských plodov za 4,9 miliardy eur. Najobľúbenejšia v Nemecku je aljašská treska, nasleduje losos, tuniak, sleď a krevety.