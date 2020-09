Ochrankára exprezidenta Bozizého obvinili z vojnových zločinov

Paríž 19. septembra (TASR) - Francúzsko vzalo do väzby a obvinilo bývalého ochrankára zvrhnutého prezidenta Stredoafrickej republiky Francoisa Bozizého. Muž je obvinený zo spoluúčasti na zločinoch proti ľudskosti, informovala v sobotu francúzska prokuratúra pre boj s terorizmom (PNAT).



Éric Danboy Bagale (41) bol zadržaný v utorok vo východnom Francúzsku príslušníkmi Ústredného úradu pre boj proti zločinom proti ľudskosti, genocíde a vojnovým zločinom (OCLCHGCG). V piatok večer ho previezli do Paríža.



Bagale, ktorý pôsobil v prezidentskej stráži a potom ako šéf dobrovoľníckych milícií Antibalaka, bol obvinený aj za mučenie a zločinecké spolčovanie pri príprave vojnového zločinu. Ide o činy spáchané v rokoch 2007-14, spresnil PNAT vo vyhlásení.



Bagale bol jedným z "osloboditeľov" - ide o titul, ktorý dostali príslušníci ochranky Bozizého, ktorého priviedli k moci v roku 2003 zvrhnutím prezidenta Angea-Felixa Patassého.



Bagale, člen etnickej skupiny Gbaya - ako aj Bozizé -, sa potom stal vedúcou osobnosťou kresťanských milícií Antibalaka založených pre to, aby bojovali proti prevažne moslimskej ozbrojenej skupine Séléka, ktorá v roku 2013 zbavila Bozizého moci.



Boje medzi oboma stranami a početné masakre, ktoré spáchali, uvrhli SAR, jednu z najchudobnejších krajín Afriky, do tretej občianskej vojny v jej histórii.



Podľa OSN, ktorá obviňovala obe strany z vojnových zločinov, zomrelo v rokoch 2013-15 od 3000 do 6000 ľudí, väčšinou civilov.