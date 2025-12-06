< sekcia Zahraničie
Ochranný štít jadrovej elektrárne v Černobyli už neplní svoju funkciu
MAAE pri minulotýždňovej inšpekcii oceľovej ochrannej konštrukcie dokončenej v roku 2019 zistila, že februárový náraz dronu ju poškodil.
Autor TASR
Kyjev 6. decembra (TASR) - Ochranný štít Černobyľskej jadrovej elektrárne na Ukrajine už nemôže plniť svoju hlavnú bezpečnostnú funkciu pre poškodenie dronom, uviedla v piatok Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE). Ukrajina pripisuje dronový útok Rusku, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.
MAAE pri minulotýždňovej inšpekcii oceľovej ochrannej konštrukcie dokončenej v roku 2019 zistila, že februárový náraz dronu ju poškodil. Jej úlohou bolo zaisťovať rádioaktívny materiál po nehode z roku 1986.
„Inšpekcia potvrdila, že (ochranná konštrukcia) stratila svoje primárne bezpečnostné funkcie vrátane schopnosti zadržať rádioaktívny materiál, no zistila tiež, že nedošlo k trvalému poškodeniu jej nosných konštrukcií ani monitorovacích systémov,“ uviedol v stanovisku generálny riaditeľ agentúry Rafael Grossi.
Podľa generálneho riaditeľa sa vykonali opravy, „ale komplexná obnova je naďalej nevyhnutná, aby sa zabránilo ďalšiemu poškodeniu a zabezpečila sa dlhodobá jadrová bezpečnosť“.
OSN 14. februára informovala, že podľa ukrajinských úradov zaútočil na elektráreň dron s výbušnou hlavicou. Spôsobil požiar a poškodil ochranný plášť okolo reaktora číslo štyri, ktorý bol zničený pri havárii v roku 1986. Ukrajinskí predstavitelia tvrdia, že dron patril Rusku, čo Moskva odmieta.
Agentúra vykonala inšpekciu súčasne s celoštátnym prieskumom poškodenia elektrických rozvodní spôsobeného takmer štvorročnou vojnou medzi Ukrajinou a Ruskom.
MAAE pri minulotýždňovej inšpekcii oceľovej ochrannej konštrukcie dokončenej v roku 2019 zistila, že februárový náraz dronu ju poškodil. Jej úlohou bolo zaisťovať rádioaktívny materiál po nehode z roku 1986.
„Inšpekcia potvrdila, že (ochranná konštrukcia) stratila svoje primárne bezpečnostné funkcie vrátane schopnosti zadržať rádioaktívny materiál, no zistila tiež, že nedošlo k trvalému poškodeniu jej nosných konštrukcií ani monitorovacích systémov,“ uviedol v stanovisku generálny riaditeľ agentúry Rafael Grossi.
Podľa generálneho riaditeľa sa vykonali opravy, „ale komplexná obnova je naďalej nevyhnutná, aby sa zabránilo ďalšiemu poškodeniu a zabezpečila sa dlhodobá jadrová bezpečnosť“.
OSN 14. februára informovala, že podľa ukrajinských úradov zaútočil na elektráreň dron s výbušnou hlavicou. Spôsobil požiar a poškodil ochranný plášť okolo reaktora číslo štyri, ktorý bol zničený pri havárii v roku 1986. Ukrajinskí predstavitelia tvrdia, že dron patril Rusku, čo Moskva odmieta.
Agentúra vykonala inšpekciu súčasne s celoštátnym prieskumom poškodenia elektrických rozvodní spôsobeného takmer štvorročnou vojnou medzi Ukrajinou a Ruskom.