Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 19. marec 2026Meniny má Jozef
< sekcia Zahraničie

Ochranu poľského vzdušného priestoru posilnia dva české vrtuľníky

.
Ilustračné foto. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Autor TASR
Varšava 19. marca (TASR) - Do Poľska v stredu popoludní prileteli dva vrtuľníky UH-1Y Venom českých ozbrojených síl, ktoré posilnia ochranu vzdušného priestoru na východnom krídle NATO. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa oznámenia Operačného velenia poľských ozbrojených síl.

Stroje v najbližšom období prevezmú úlohy, ktoré doteraz plnili vrtuľníky Mi-171Š. Nasadenie českých síl nadväzuje na incidenty narušenia poľského vzdušného priestoru ruskými dronmi v noci z 9. na 10. septembra 2025, po ktorých česká strana ponúkla Poľsku pomoc.

Podľa poľského operačného velenia ide o súčasť spojeneckej spolupráce a pripravenosti krajín NATO reagovať v rámci mnohonárodných operácií. Nasadenie modernej techniky má zvýšiť interoperabilitu, schopnosť reakcie aj efektivitu spoločných operácií.

„České ozbrojené sily opäť potvrdzujú svoju schopnosť poskytnúť okamžitú podporu - s moderným vybavením a vysoko vyškoleným personálom,“ dodáva poľské veliteľstvo.





(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
.

