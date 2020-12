Očkovanie na COVID-19 bude v Česku dobrovoľné a hradené z poistenia

Praha 16. decembra (TASR) - Očkovanie proti novému druhu koronavírusu bude v Česku dobrovoľné a hradené zo zdravotného poistenia. Rozhodol o tom v stredu Senát ČR. Ako píše český Deník N, v schválenom návrhu zákona o pravidlách pre nákup a distribúciu vakcín však nebude vyslovene stanovené, že očkovanie nebude povinné, ako ani zákaz diskriminácie neočkovaných osôb.



Zákon, ktorý v zrýchlenom konaní prijala horná komora českého parlamentu a začiatkom decembra ho schválila aj Poslanecká snemovňa, dostane teraz na podpis prezident Miloš Zeman.



Senát schválil zákon bezo zmien po rozsiahlej rozprave s tesným rozdielom len dvoch hlasov.



Návrh zákona počíta aj s odškodnením za prípadnú ujmu spôsobenú očkovaním. Lekár alebo očkovacie centrum dostane od zdravotnej poisťovne za podanie vakcíny 223 korún (8,5 eura) ako za akékoľvek iné očkovanie.



Podľa pravidiel Európskej komisie (EK) najprv ČR kúpi vakcíny od Európskej únie a následne ich uhradí zdravotná poisťovňa. Prvá dodávka vakcín sa očakáva za dva týždne. Prvé očkovacie látky by Európska lieková agentúra (EMA) mala podľa ministra zdravotníctva Jana Blatného schváliť 21. decembra a do konca roku by sa do Česka malo dostať prvých 9750 dávok. Ak budú potrebné dve dávky vakcíny, očkovanie všetkých obyvateľov ČR by mohlo stáť až päť miliárd českých korún (približne 191 miliónov eur).