VB odkladá očkovanie proti chrípke pre problémy s prepravou vakcín

Londýn 4. septembra (TASR) - Očkovaciu kampaň proti sezónnej chrípke v Británii budú musieť odložiť možno až o dva týždne. Dôvodom sú problémy s prepravou vakcín zapríčinené nedostatkom vodičov kamiónov v dôsledku brexitu a pandémie koronavírusu. Informovala o tom v sobotu agentúra AFP.



Spoločnosť Seqirus, ktorá je najväčším britským dodávateľom očkovacích látok proti chrípke, uviedla, že vakcíny do Anglicka a Walesu budú dodané zrejme až s dvojtýždňovým oneskorením. Zdôvodnila to "nepredvídateľnými komplikáciami spôsobenými zdržaniami v cestnej nákladnej doprave".



V rámci tohtoročnej očkovacej kampane financovanej britskou vládou má byť proti chrípke bezplatne zaočkovaných viac než 35 miliónov ľudí. Vakcinácii proti chrípke sa tentoraz v súvislosti s pandémiou koronavírusu pripisuje ešte väčší význam než po iné roky.



Počas vlaňajšej jesene a zimy sa chrípka v Spojenom kráľovstve šírila menej než v predchádzajúcich rokoch. Covidové lockdowny a obmedzenia pohybu obyvateľstva totiž obmedzili aj cirkuláciu chrípkového vírusu. Odborníci varujú, že po sezóne s malou cirkuláciou chrípky zvyčajne nasleduje ďalší rok sezóna s vysokou úrovňou šírenia tohto ochorenia.



Britská vláda preto pripravuje doposiaľ najväčšiu očkovaciu kampaň proti chrípke v krajine, v rámci ktorej majú byť okrem iných imunizovaní všetci žiaci druhého stupňa základných škôl a dospelí nad 50 rokov. Národná zdravotná služba (NHS) už začala rozposielať pozvánky, v ktorých vyzýva obyvateľov, aby si už v priebehu septembra zarezervovali termín očkovania.



Spoločnosť Sequirus však vyzvala lekárov, aby s termínmi počkali, pokým budú isté dodávky vakcín. Zároveň ubezpečila verejnosť, že vynakladá všetko úsilie, aby problémy s prepravou očkovacích látok čo najskôr vyriešila.



Británia zápasí s nedostatkom vodičov nákladnej dopravy, ku ktorému veľkou mierou prispel odchod krajiny s EÚ v kombinácií s pandémiou koronavírusu. Mnohí kamionisti z členských štátov EÚ sa totiž po brexite a vypuknutí pandémie vrátili do svojich domovských krajín. Novým britským vodičom, ktorí ich nahradili, komplikuje život časté testovanie na ochorenie COVID-19.