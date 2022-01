Očkovanie proti COVID-19 nebude povinné, oznámil český premiér

Praha 19. januára (TASR) - V Českej republike nebude pre nikoho povinné očkovanie proti covidu. Na tlačovej konferencii to v stredu oznámil premiér Petr Fiala. Vláda zrušila platnosť vyhlášky, ktorá zavádzala povinné očkovanie pre osoby staršie ako 60 rokov a niektoré profesijné skupiny.



"Očkovanie proti COVID-19 nebude povinné, pretože nevidíme dôvody pre povinné očkovanie. Nechceme ešte viac prehlbovať zákopy v spoločnosti. Za hlavný prostriedok boja proti pandémii koronavírusu však naďalej považujeme vakcináciu," vyhlásil Fiala.



Minister zdravotníctva Vlastimil Válek na tlačovej konferencii spresnil, že očkovacia povinnosť zmizne z predmetnej vyhlášky. To isté napísal aj na sociálnej sieti Twitter.



"Povinné očkovanie proti covidu som od začiatku považoval za nezmysel. Sľúbil som, že vyhlášku minulej vlády šitú horúcou ihlou novelizujeme a povinné očkovanie zrušíme. Dnes sa tak stalo. Napriek tomu, že očkovanie je najefektívnejšou zbraňou proti vážnemu priebehu choroby, nikoho nebudeme nútiť dať sa zaočkovať," napísal Válek.



Česká vláda v stredu schválila aj novelu, ktorá predĺži účinnosť takzvaného pandemického zákona do konca augusta 2023. Legislatíva má pomáhať v boji proti covidu mimo režimu núdzového stavu. Dokument teraz poputuje na schválenie zákonodarcom.