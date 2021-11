Očkovanie proti HPV výrazne znižuje riziko rakoviny krčka maternice

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Londýn 4. novembra (TASR) - Očkovanie proti ľudskému papilomavírusu (HPV) znižuje riziko výskytu rakoviny krčka maternice o takmer 90 percent, uvádza sa v britskej štúdií uverejnenej vo vedeckom časopise The Lancet. Informovala o tom vo štvrtok britská televízna stanica BBC.Vedci sa zamerali na ženy, ktoré boli vakcínou proti HPV očkované v Anglicku v roku 2008 - keď boli ešte v školskom veku. Ich aktuálne výsledky ukázali znížený výskyt prekancerózy (predrakovinový stav) a 87 percentnú redukciu výskytu rakoviny krčka maternice.Podľa štúdie očkovanie pomohlo predísť približne 450 výskytom rakoviny a 17.200 prekanceróz.uviedol jeden z výskumníkov pracujúcich na štúdii Peter Sasieni. Tieto údaje sa podľa neho budú ešte zvyšovať, pretože zaočkované ženy sú ešte príliš mladé na to, aby sa u nich rakovina vyskytla.Redukcia však bola nižšia u žien, ktoré sa dali očkovať ako staršie tínedžerky. Dôvodom podľa vedcov môže byť, že vakcína proti HPV má najvyššiu účinnosť pri aplikácii ešte pred začatím sexuálneho života.Stále sa však vyskytujú otázky o tom, ako dlho poskytuje očkovanie ochranu pred HPV a či bude potrebná posilňovacia dávka.Výskumníci tiež uviedli, že na základe tohto objavu by mohli očkované ženy chodiť na skríningové testy sporadickejšie.Na svete existuje viac než 100 typov papilomavírusu. Spojené kráľovstvo však začalo požívať vakcínu, ktorá poskytuje ochranu proti dvom z nich. Očkovaciu látku, ktorá chráni pred deviatimi z nich, Británia ešte len pripravuje.Takmer všetky prípady rakoviny krčka maternice (99 percent) sú spôsobené HPV. Je to pritom štvrtý najčastejší druh rakoviny vyskytujúci sa u žien. Ročne jej vo svete podľahne až 300.000 žien. Takmer deväť z desiatich úmrtí je v chudobných krajinách, kde ženy nemajú prístup ku skríningovým vyšetreniam.V roku 2006 bola predstavená prvá vakcína proti HPV a odvtedy bolo celosvetovo aplikovaných vyše 205 miliónov dávok. Percento zaočkovaných je však na Slovensku minimálne, uviedol v roku 2020 prezident Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti Martin Redecha. Vakcinácia 12-ročných dievčat proti HPV vírusu je schválená v očkovacom kalendári len od začiatku roka 2019.Viac ako 100 krajín sa zapojilo do plánu Svetovej zdravotníckej organizácie, ktorý si stanovil za cieľ elimináciu tohto druhu rakoviny, píše BBC. Očkovať sa môžu dievčatá, chlapci, ženy aj muži.