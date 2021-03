Očkovanie proti koronavírusu v severnom Taliansku sa skomplikovalo

Rím 22. marca (TASR) - Očkovanie v severnej Lombardii - najpostihnutejšom talianskom regióne - sťažili počas víkendu chybné rezervačné systémy. Podľa agentúry AFP to v pondelok uviedli miestne médiá s tým, že najmenej jedno očkovacie stredisko bolo cez víkend takmer prázdne.



Miera infekcie zostáva v uvedenej oblasti aj naďalej vysoká. Podľa miestnych predstaviteľov sa celý očkovací proces veľmi oneskoril.



"Je to katastrofa od začiatku," uviedla pre denník La Repubblica starostka mesta Crema Stefania Bonaldiová. "V systéme je chyba, ktorú je potrebné opraviť."



Očkovacie stredisko v rovnomennom hlavnom meste provincie Cremona bolo cez víkend takmer prázdne po tom, čo ľudia neboli informovaní o očkovacích termínoch. Miestni činitelia vyhľadávali telefónne čísla v občianskom registri, aby informovali obyvateľov. Jeden zo starostov si požičal mikrobus, aby previezol starších ľudí z ich domu do očkovacieho centra, informovala La Repubblica.



Lombardská regionálna ministerka zdravotníctva Letizia Morattiová sa v nedeľu zaviazala, že prijme "rýchle a drastické rozhodnutia" na riešenie "tejto neprijateľnej" situácie.



Taliansko - kde na koronavírus zomrelo už takmer 105.000 ľudí - hlási oneskorenie očkovania na celom svojom území. Zatiaľ sa podalo 7,8 milióna dávok a úplne zaočkovaných je necelých 2,5 milióna ľudí, teda asi 4,1 percenta z celkového množstva 60 miliónov obyvateľov.



V celej krajine dochádza k veľkým rozdielom, pokiaľ ide o očkovanie starších osôb. Podľa nezávislého zdravotníckeho think-tanku GIMBE sa percento ľudí nad 80 rokov, ktorí dostali najmenej jednu dávku očkovacej látky, pohybuje v rozmedzí od 36,5 percenta v Južnom Tirolsku do 2,6 percenta na Sardínii.



Taliansky ministerský predseda Mario Draghi, ktorý sa ujal funkcie minulý mesiac, sľúbil, že v boji proti pandémii použije "všetky prostriedky", a zaviazal sa k rozsiahlemu očkovaniu. Vláda si stanovila cieľ strojnásobiť rýchlosť očkovania na pol milióna denne do polovice apríla a úplne zaočkovať 80 percent obyvateľstva do polovice septembra.