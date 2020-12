Očkovanie proti novému koronavírusu nebude v Taliansku povinné

Taliansky premiér Giuseppe Conte počas svojej koncoročnej tlačovej konferencie 30. decembra 2020 v Ríme. Foto: TASR/AP

Rím 30. decembra (TASR) - Očkovanie proti novému koronavírusu v Taliansku nebude povinné. Vyhlásil to v stredu taliansky premiér Giuseppe Conte, ktorý je presvedčený, že veľké množstvo Talianov sa nechá zaočkovať dobrovoľne. Informovala o tom agentúra Reuters.povedal Conte počas svojej koncoročnej tlačovej konferencie.Premiér okrem toho zdôraznil potrebu čo najskôr predstaviť národný plán obnovy po koronakríze, ktorý umožní čerpať približne 209 miliárd eur z balíčka hospodárskej obnovy EÚ. Ten má oživiť ekonomiky členských štátov Únie najviac zasiahnutých pandémiou koronavírusu.Talianska vládna koalícia podľa agentúry Reuters v súčasnosti vedie spory o tom, ako by sa financie z plánu obnovy mali využiť. Bývalý premiér Matteo Renzi, ktorý v septembri 2019 oznámil svoj odchod z koaličnej Demokratickej strany (PD) a vytvoril vlastný centristický subjekt Italia Viva, sa často vyhráža povalením Conteho kabinetu.Podľa premiéra vláda plánuje sfinalizovať a predložiť svoj plán obnovy do februára budúceho roku.Prvá zásielka vakcín proti koronavírusu SARS-CoV-2 od americko-nemeckého konzorcia Pfizer-BioNTech dorazila do Talianska v piatok.Symbolom rozsiahlej očkovacej kampane voči koronavírusu sa v Taliansku stali rôznofarebné jarné kvety prvosienky. Podporná mediálna kampaň bude prebiehať v rozhlase, televízii aj na internete.Taliansko podľa údajov z Univerzity Johnsa Hopkinsa od vypuknutia pandémie zaznamenalo zhruba dva milióny prípadov nákazy a viac ako 73.000 úmrtí.