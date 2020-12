Očkovanie proti novému koronavírusu sa v Holandsku začne 8. januára

Haag 17. decembra (TASR) - Holandsko spustí očkovanie proti novému koronavírusu najskôr 8. januára, takmer dva týždne po koordinovanom začiatku vakcinačnej kampane v celej EÚ. Uviedol to vo štvrtok minister zdravotníctva Hugo de Jonge, informuje agentúra AFP.



"Berúc do úvahy všetky požiadavky a kroky, ktoré je možné prijať až po schválení vakcíny Európskou agentúrou pre lieky (EMA), ide vzhľadom na plánovanie o najskorší možný dátum," povedal Jonge. Dodal, že jeho krajina musí na vnútroštátnej úrovni podniknúť ešte ďalšie kroky vrátane vydania odporúčaní týkajúcich sa vhodnosti vakcíny pre určité skupiny ľudí. "Naším cieľom je zaočkovať čo najviac ľudí. To môžeme dosiahnuť iba vtedy, ak ľudia budú mať dôveru v očkovaciu látku a proces očkovania."



EMA oznámi rozhodnutie o schválení vakcíny konzorcia Pfizer-BioNTech na použitie v EÚ 21. decembra. Urobí tak o osem dní skôr, než pôvodne plánovala.



Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová vo štvrtok oznámila, že očkovanie proti ochoreniu COVID-19 v Európskej únii sa začne 27. decembra. V stredu počas vystúpenia pred poslancami Európskeho parlamentu v Bruseli povedala, že všetkých 27 členských štátov EÚ by malo začať s očkovaním svojich obyvateľov v rovnaký deň.



V Holandsku úrady plánujú prednostne zaočkovať personál v opatrovateľských domovoch a zariadeniach, kde sú umiestnení ľudia so zdravotným postihnutím. Medzi prvými budú aj pracovníci v zdravotníctve.



Od utorka platia v Holandsku dosiaľ najprísnejšie karanténne opatrenia. Až do 19. januára budú zatvorené školy aj obchody ponúkajúce iné než základné tovary. Holanďanom sa odporúča, aby sa zdržovali doma a denne sa nestretávali s viac ako dvoma ľuďmi.



Vo štvrtok v Holandsku pribudlo rekordných takmer 13.000 prípadov nákazy. Doteraz tam v súvislosti s ochorením COVID-19 zaznamenali celkovo viac ako 10.000 úmrtí.